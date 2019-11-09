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عرض 98 فيلما بالمهرجان الدولي للفيلم بمراكش

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
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بوابة الفجر
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تقام الدورة الثامنة عشرة المهرجان الدولي للفيلم بمراكش في الفترة من 29 نوفمبر تشرين الثاني إلى السابع من ديسمبر كانون الأول، وتحل السينما الأسترالية ضيف شرف المهرجان.

وقالت إدارة إنها اختارت 98 فيلما من 34 دولة للعرض بالدورة الجديدة التي تنطلق نهاية هذا الشهر.

بيان المسابقة
وقالت إدارة المهرجان في بيان إن المسابقة الرسمية ستشمل 14 فيلما تتنافس على جائزة النجمة الذهبية من بريطانيا وإيطاليا وصربيا والبرازيل وكولومبيا والولايات المتحدة وأستراليا والصين والهند وكوريا الجنوبية والمغرب وتونس والسعودية والسنغال.

"سيد المجهول"
ويمثل المغرب في هذه المسابقة فيلم (سيد المجهول) من إخراج علاء الدين الجم وبطولة يونس بواب وصلاح بن صلاح ومحمد نعيمان وأنس الباز وحسن بن بديدة.

الفيلم هو الروائي الطويل الأول لمخرجه وسبق عرضه في مايو أيار ضمن قسم (أسبوع النقاد) بمهرجان كان السينمائي في فرنسا.

قصة الفيلم
تدور القصة حول لص قام على عجالة بدفن مسروقاته في مكان مهجور ويعود بعد سنوات ليكتشف أن موقع كنزه تحول إلى مقام ديني ونشأت حوله قرية صغيرة.

وتتوزع باقي أفلام المهرجان على عدد من البرامج منها (ضيف الشرف) و(بانوراما السينما المغربية) و(الجمهور الناشئ).

ويكرم المهرجان هذا العام الممثل والمخرج الأمريكي روبرت ريدفورد.


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الكلمات المفتاحية

مهرجان مراكش سينمائية افلام

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