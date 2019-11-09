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موعد مباراة تشيلسي ضد كريستال بالاس اليوم السبت 9/11/2019 في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:21 ص
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تشيلسي ضد كريستال بالاس
تشيلسي ضد كريستال بالاس
حسام مجدي
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يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي كريستال بالاس اليوم السبت 9 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة تشيلسي وكريستال بالاس والقنوات

وستلعب مباراة تشيلسي وكريستال بالاس اليوم في الدوري الإنجليزي في تمام الساعة الثالثة ونصف عصرا بتوقيت القاهرة والرابعة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب ستامفورد بريدج.


القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وكريستال بالاس اليوم

وستذاع مباراة تشيلسي وكربستال بالاس اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD2" بتعليق خالد الحدي.


تشكيل تشيلسي المتوقع ضد كريستال بالاس

ومن المتوقع أن يدخل نادي تشيلسي مباراة اليوم صد كريستال بالاس بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: كيبا

خط الدفاع: زوما، توموري، أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو.

خط الوسط: كانتي، ويليان، كوفاسيتش.

خط الهجوم: هودوسون أودوي، بوليسيتش، تامي إبراهام.


ترتيب الفريقين في بطولة الدوري الإنجليزي

ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 23 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في البطولة.


بينما يتواجد نادي كريستال بالاس في المركز التاسع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 11 مباراة خاضها الفريق في الدوري حتى الآن.
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