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نقل 27 مصاب بحالات اختناق إلى مستشفى الخانكة.. ومسؤول بالمصنع المتهم يكشف مفاجأة (صور)

السبت 09/نوفمبر/2019 - 02:20 ص
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بوابة الفجر
محمد نبيل
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استقبلت مستشفى الخانكة العام، في مقرها المؤقت بقرية أبوزعبل، 27 حالة من المواطنين من قاطني عزبة سمك الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعلية المقابلة لمصنع أسمدة ابوزعبل، بإدعاء إغماء واختناق إثر استنشاق الأدخنة المتسربة من المصنع، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت الأجهزة التنفيذية والشرطة لاتخاذ إجرائتها.

وقال الدكتور سيد سليمان مدير المستشفى، إنه جرى استقبال 27 حالة إدعاء إختناق وإغماء بسبب الادخنة الخاصة بالمصنع 20 حالة تم عمل الإسعافات اللازمة لهم وحالتهم مستقرة وحالتين متوسطتين وحالة حرجة بسبب كبر سن الحالة.

فيما أكد الأهالي المرافقين للحالات أن السبب هو مصنع الأسمدة والذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات.

فيما أكد مصدر مسئول بالمصنع أن ماحدث إدعاء من المواطنين، مؤكدًا أن المصنع مغلق واليوم الجمعة اجازة رسمية.

ومن جانبه أمر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، فور إبلاغه بالواقعة بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية للتوجه للقرية للوقوف على أسباب حالات الإختناق ومعاينة مصنعى الشبة والسماد بالمنطقة.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة إصابات وإختناقات بسبب أدخنة مصنع السماد المتواجد منذ عشرات السنوات بالمنطقة ويشتكي الأهالي منه بصفة مستمرة.
نقل 27 مصاب بحالات اختناق إلى مستشفى الخانكة.. ومسؤول بالمصنع المتهم يكشف مفاجأة (صور)
نقل 27 مصاب بحالات اختناق إلى مستشفى الخانكة.. ومسؤول بالمصنع المتهم يكشف مفاجأة (صور)
نقل 27 مصاب بحالات اختناق إلى مستشفى الخانكة.. ومسؤول بالمصنع المتهم يكشف مفاجأة (صور)
نقل 27 مصاب بحالات اختناق إلى مستشفى الخانكة.. ومسؤول بالمصنع المتهم يكشف مفاجأة (صور)
نقل 27 مصاب بحالات اختناق إلى مستشفى الخانكة.. ومسؤول بالمصنع المتهم يكشف مفاجأة (صور)
نقل 27 مصاب بحالات اختناق إلى مستشفى الخانكة.. ومسؤول بالمصنع المتهم يكشف مفاجأة (صور)
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الكلمات المفتاحية

مستشفى الخانكة حوادث حالات اختناق أخبار مصر

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