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تعرف على ما قاله أوناي إيمري قبل مواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال

السبت 09/نوفمبر/2019 - 01:19 ص
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أوناي إيمري
أوناي إيمري
علي ماهر حلمي
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تحدث أوناي إيمري المدير الفني لنادي أرسنال في تصريحات صحفية قبل مواجهة فريقه أمام نظيره فريق ليستر سيتي ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " عن المواجهة المرتقبة وأكد أنها ستكون أمام خصم عنيد للغاية.


تعرف على ما قاله إيمرى قبل مواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال

قال:"‏ ليستر بدأو الموسم بثقة وهم الان يحصلون على نتائج جيده وامامنا بست نقاط في المركز الثالث أمامنا تحدي وفرصه كبيره لنا، بالنسبة لي مايفعله ليستر الان ليس بمفاجأة لديهم مدرب جيد جدًا وتشكيلة جيده كذلك".


وأضاف إيمري قبل مواجهة ليستر سيتي ضد أرسنال:" تشاكا ليس جاهزًا بعد تحدثت معه يوم الثلاثاء وكيف شعوره لانه يتدرب بشكل جيد لكنه اخبرني انه غير جاهز للعب بعد، سيبايوس لديه اصابه بسيطة لكنه سيغيب عن المباراة، بقية اللاعبين جاهزون للمواجهة، ‏مسعود يتدرب بشكل جيد ويساعدنا، انا افكر ان هناك إمكانيه لمشاركته بالمباراة أمام ليستر سيتي، اوباميانج هو الكابتن الان قادة الفريق بالموسم الماضي غادروا واخترت تشاكا لهذا الموسم لكن بعد الحادثة الاخيره قررت ان يكون اوباميانج القائد للفريق، لانه يمتلك الخبره ثانيًا يحضى باحترام كبير من الكل داخل غرف الملابس، نحن بحاجة للتحسن لكن هناك عده امور تحدث بالفريق، حادثه تشاكا وقياده الفريق، الظروف مع لاعبين مثل كولاسيناتش واوزيل لكن انا لدي الثقة مع كل اللاعبين وبالعمل الذي نقوم به يجب أن نفوز أمام ليستر سيتي لنتقدم في جدول ترتيب البطولة و نعود للمنافسة من جديد علي لقب البريميرليج هذا الموسم نحن قادرون علي فعل ذالك".


تعرف علي موعد مباراة ليستر سيتي ضد أرسنال

ومن المقرر أن يواجه نادي آرسنال نظيره نادي ليستر سيتي اليوم السبت في تمام الساعة السادسة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب كينج بور الدولي بمدينة ليستر ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".
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