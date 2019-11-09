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مصدر أمني يكشف سر العثور على جثة شاب بمنطقة جبلية بالغردقة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 07:12 ص
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بوابة الفجر
محمد طه
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أكد مصدر أمني بالبحر الأحمر رفيع المستوى، أن جثة لـ"شاب" التي تم العثور عليها بمنطقة مبارك 2 متغيب من يوم الاثنين الماضي. 

وأضاف المصدر، لـ"لفجر" أن الشاب يبلغ من العمرو 42 عاما، موضحًا أنه تم العثور عليه داخل تجويف جبلي من كتلة جبلية وانهالت عليه ما أسفر عن وفاته. 

وأوضح المصدر، أن الشاب لم يقوم ببناء عشة وقام بحفر حفرة لغرض التنقيب عن الآثار. 

وكان عثر أهالى الغردقة على جثة لـ "شاب" العقد الثالث من العمر بالمنطقة الجبلية الخلفية لحى مبارك 2، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الغردقة العام، وتولت النيابة التحقيق.

كان تلقى اللواء اشرف حشيش، مدير أمن البحر الأحمر، اخطارًا يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من العمره فى حالة تعفن، داخل مغاره جبلية فى المنطقة الواقعة خلف حى مبارك جنوب مدينة الغردقة.

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الكلمات المفتاحية

منطقة جبلية محافظات جثة الغردقة أخبار مصر

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