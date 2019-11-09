بعد هجومه عليه.. رد ناري من أحمد مراد على نجيب ساويرس (فيديو)

كشف الروائي أحمد مراد، تفاصيل الأزمة التي أثيرت حوله بشأن تصريحاته عن روايات نجيب محفوظ، موضحا أنه كان يشارك في معرض الكتاب بالشارقة وكان يتحدث عن الروايات، وقال إن رواية مثل السراب للأديب نجيب محفوظ يجب تحويلها إلى "فورمات سينمائي" أولا قبل تحويلها لعمل فني.





وأشار "مراد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه فوجىء أن هناك صحيفة كبرى حرفت كلامه، فضلا عن أن هناك شخصيات من أكبر الأسماء في مصر هاجمته دون أن تطلع على الواقعة، معلقا: "ولا تصيبوا قوما بجهالة".





وأضاف أنه يرى أن نجيب محفوظ أفضل من جاء في تاريخ الكتابة، مؤكدا أنه لم يتعرض لشخص نجيب محفوظ نهائيا، معلقا: "هل أنا غبي عشان اتعرض لمثل هذا الشخص بإساءة".



