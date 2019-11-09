Advertisements
Advertisements
Advertisements

اسعار الدولار اليوم السبت 9-11-2019.. استقرار بعد انخفاضات قوية مقابل الجنيه

السبت 09/نوفمبر/2019 - 12:22 ص
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
Advertisements

سجلت أسعار الدولار اليوم السبت 9 -11- 2019، في جميع البنوك استقرار  بعدما لم تشهد تحركات خلال تعاملات الاسبوع الماضي مقابل الجنيه

 

اسعار الدولار اليوم  السبت 9-11- 2019 :

وسجلت اسعار الدولار اليوم السبت في البنك المركزي، نحو 16.08 للشراء، و16.20 جنيه للبيع، وبلغ اسعار الدولار في البنك الاهلي الكويتي نحو 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجلت اسعار الدولار 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع، وهي نفس اسعار الدولار المسجلة في البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس،  ومصرف ابو ظبي الاسلامي.

وفي البنك الأهلى اليوناني سجلت اسعار الدولار 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وهي نفس اسعار الدولار في بنك البركة  والبنك الاهلي وبنك مصر.

 

اسعار الدولار خلال تعاملات الاسبوع :

وكشفت تقارير من البنك المركزي أن اسعار الدولار أمام الجنيه لم تشهد ترجعات قوية خلال تعاملات الاسبوع الماضي، لأول مرة وسط هدوء في انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، على عكسما كان يحدث خلال الشهور الماضية من خسائر قوية.

وكان الدولار سجل تراجعات قوية منذ بداية  عام 2019 .

 

اسعار الدولار تتراجع بفضل الاصلاحات الاقتصادية :

وكانت اسعار الدولار تراجعت بقوة بفضل الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية وهو ما رفع من حجم ايرادتها الدولارية وجعل الدولار يفقد 10% من قيمة امام الجنيه خلال أول 9 شهور من 2019.

اجتماع هام للبنك المركزي :

 

ومن المقرر أن يجري البنك المركزي اجتماع هام يوم 14 نوفمبر القادم لبحث اسعار الفائدة على الجنيه وسط توقعات بخفضها مع توجه البنوك المركزيه العالمية لخفض سعر الفائدة.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

اسعار الدولار في جميه البنوك اسعار الدولار اليوم السبت 9-11-2019 اسعار الدولار اليوم السبت اسعار الدولار اليوم اسعار الدولار

أخبار تهمك

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

منذ ساعة و 19 دقيقة

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 8 ساعات

البدري يعلق على أزمة لاعبي براميدز وأزمة رأس الحربة وعودة صلاح

منذ أقل من ساعة

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

الآن

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 7 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ يوم

KOOORA GOAL - تايم سبورت مشاهدة مصر ومالي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف EGYPT MATCH رابط ماتش مصر NOW

منذ حوالي 5 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

منذ حوالي 7 ساعات

قرار نهائي.. الزمالك يحسم رحيل نجم الفريق

منذ ساعتين و 30 دقيقة

يلا kora مشاهدة مباراة الكاميرون وغانا بث مباشر رابط time sport تابع لايف مباراة غانا والكاميرون يلا شوت new كورة لايف

منذ حوالي 4 ساعات

كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر FILGOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر الهدف الأول الآن لمصر

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 6 ساعات

يلا شووت TIME beIN مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يلا كورة KOOORA GOAL يوتيوب تايم سبورت رابط ماتش مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

الدولار يستقر البنوك الكبرى في بداية تعاملات الأسبوع

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-7-2019 بالبنوك والسوق السوداء

أستقرار أسعار الجنيه أمام الدولار اليوم الجمعة 16-8-2019 بالبنوك

سعر الدولار مقابل الجنيه بالبنوك اليوم الخميس 22-8-2019

اسعار الدولار اليوم السبت7-9-2019 بالبنوك

الدولار يواصل خسائره أمام الجنيه .. ويقترب من مستويات 16 جنيه

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:00 م

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

يلا شووت MATCH Alhilal مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر yallaKORA يلا شوت رابط ماتش الهلال مجانا يوتيوب AFC

06:54 م

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

05:47 م

موعد مباراة الهلال وأوراوا اليوم السبت 9-11-2019.. مشاهدة مباراة الهلال ضد اوراوا بث مباشر يوتيوب الاتحاد الآسيوي مجانًا

12:10 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

12:00 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status