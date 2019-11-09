اسعار الدولار اليوم السبت 9-11-2019.. استقرار بعد انخفاضات قوية مقابل الجنيه

سجلت أسعار الدولار اليوم السبت 9 -11- 2019، في جميع البنوك استقرار بعدما لم تشهد تحركات خلال تعاملات الاسبوع الماضي مقابل الجنيه

اسعار الدولار اليوم السبت 9-11- 2019 :

وسجلت اسعار الدولار اليوم السبت في البنك المركزي، نحو 16.08 للشراء، و16.20 جنيه للبيع، وبلغ اسعار الدولار في البنك الاهلي الكويتي نحو 16.11 جنيه للشراء و16.21 جنيه للبيع، وفي بنك عودة سجلت اسعار الدولار 16.1 جنيه للشراء، و16.2 جنيه للبيع، وهي نفس اسعار الدولار المسجلة في البنك المصري الخليجي وبنك قناة السويس، ومصرف ابو ظبي الاسلامي.

وفي البنك الأهلى اليوناني سجلت اسعار الدولار 16.09 جنيه للشراء و16.19 جنيه للبيع، وهي نفس اسعار الدولار في بنك البركة والبنك الاهلي وبنك مصر.

اسعار الدولار خلال تعاملات الاسبوع :

وكشفت تقارير من البنك المركزي أن اسعار الدولار أمام الجنيه لم تشهد ترجعات قوية خلال تعاملات الاسبوع الماضي، لأول مرة وسط هدوء في انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه، على عكسما كان يحدث خلال الشهور الماضية من خسائر قوية.

وكان الدولار سجل تراجعات قوية منذ بداية عام 2019 .

اسعار الدولار تتراجع بفضل الاصلاحات الاقتصادية :

وكانت اسعار الدولار تراجعت بقوة بفضل الاصلاحات الاقتصادية التى نفذتها مصر خلال الثلاث سنوات الماضية وهو ما رفع من حجم ايرادتها الدولارية وجعل الدولار يفقد 10% من قيمة امام الجنيه خلال أول 9 شهور من 2019.

اجتماع هام للبنك المركزي :

ومن المقرر أن يجري البنك المركزي اجتماع هام يوم 14 نوفمبر القادم لبحث اسعار الفائدة على الجنيه وسط توقعات بخفضها مع توجه البنوك المركزيه العالمية لخفض سعر الفائدة.