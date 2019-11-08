سامح شكري يكشف آخر تطورات مباحثات سد النهضة (فيديو)

كشف سامح شكري، وزير الخارجية، تفاصيل مباحثات واشنطن لبحث أزمة سد النهضة، مشيرًا إلى أنه تم الوصول إلى إطار زمني محدد لا يتجاوز شهرين للوصول إلى إتفاق يراعي مصالح الدول الثلاث، ويحافظ على حقوق مصر المائية.



وأشار "شكري"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أن مصر تؤكد أنها تقبل الوساطة، حيث أن طرح مصر منصف وعادل، و إذا لم يتم الوصول لحل سيتم تفعيل المادة العاشرة في اتفاق المبادىء، وهى تفيد اللجوء إلى وساطة، موضحًا أن مفاوضات سد النهضة استغرقت وقتا طويل في الوقت السابق.



وأضاف أن التغيير السياسي الذي حدث في السودان وأثيوبيا أطال من أمد المفاوضات، لافتا إلى أن البنك الدولي يستطيع أن يقوم بدور مهم في حل الأزمة، وله القدرة على استقطاب دوائر متخصصة لمعاونته في وضع تصور حول القضية.

