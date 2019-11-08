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أخبار الزمالك اليوم الجمعة ٨ نوفمبر: حقيقة خناقة قطاع الناشئين.. وحسم موقف علاء من الرحيل.. وموعد انطلاق قناة الزمالك

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:13 م
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أخبار الزمالك اليوم
أخبار الزمالك اليوم
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شهد اليوم نادي الزمالك مجموعة من الأحداث الهامة، في الوقت الذي نجح فريق الكرة الأول في الفوز على منتخب جنوب أفريقيا الأولمبي امس في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.

و يستعرض الفجر الرياضي أخر اخبار الزمالك اليوم الجمعة ٨ نوفمبر في السطور التالية :

آخر أخبار الزمالك

الزمالك يرحب برحيل نجم الفريق
كشف مصدر مسؤول داخل مجلس إدارة نادي الزمالك الموقف النهائي لرحيل محمود علاء عن صفوف الابيض خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال المصدر الذي رفض الإفصاح عن اسمه في تصريحات خاصة لـ الفجر الرياضي بأن المجلس متمسك بعدم رحيل اي لاعب من القوام الرئيسي للفريق في يناير المقبل، بسبب ارتباطنا بمواجهات هامة وحاسمة خلال الموسم الحالي.
وأضاف : في حالة تمسك اي لاعب بمبدأ الرحيل عن الفريق عليه إحضار عرض رسمي ومناسب لاسم وكيان نادي الزمالك، والادارة لن تمانع في الموافقة على الرحيل اذا كان على سبيل البيع النهائي او الإعارة.
وتابع : الأمور تسير بالفريق بشكل جيد والجهاز الفني يعمل بكل قوته خلال التوقف الدولي الحالي، من اجل تحقيق نتائج طيبة خلال مواجهات بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وقد انتشرت بعض التقارير الإعلانية عن وجود رغبة داخل مجلس إدارة نادي أهلي جدة السعودي للحصول على خدمات المدافع الدولي محمود علاء، بعد ان أبدى السويسرى كريستيان جروس مدرب النادي السعودي رغبته في الحصول على خدمات مدافع الزمالك.
في سياق متصل يستأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية غدا السبت على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعدما قام الصربي ميتشو المدير الفني للابيض منح اللاعبين راحة من المران لمدة يومين.
وقد فاز الزمالك بهدفين مقابل لا شيء على المنتخب الأولمبي الجنوب أفريقي في مباراة ودية تجريبية ضمن الاستعدادات الخاصة بالفريق لاستئناف الموسم الكروي الحالي، حيث سجل الهدفين كريم بامبو وأشرف بن شرقي.

الزمالك يكشف حقيقة خناقة قطاع الناشئين
كشف مدحت عبد الهادي نائب رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك تفاصيل ما حدث في الساعات الماضية وحقيقة المشادة داخل قطاع الناشئين.
وترددت أنباء قوية عن وقوع مشادة بين بعض مدربي قطاع الناشئين بنادي الزمالك.
وأكد أن ما حدث مجرد نقاش فقط، نافيًا حدوث "خناقة"، وشدد على أن الأمر مجرد نرفزة ملعب فقط ولم تتطور لأكثر من ذلك.
وشدد مدحت عبد الهادى عن عدم حدوث اي مشاجرة بين مدربى قطاع الناشئين مثلما اثير مؤخرا من أنباء عن وقوع "مشاجرة" بين الرباعى سيد حفنى المدير الفنى لفريق 2004 بنادى الزمالك وتامر عبد الحميد الذى يعمل بقطاع الناشئين وأيمن عبد العزيز مدير القطاع ومدحت عبد الهادى نائب رئيس القطاع، وذلك على خلفية مباراة الفريق الأبيض مواليد 2004 مع مصر المقاصة فى دورى القطاعات.
وقال مدحت عبد الهادى: "أنا أعمل نائبًا لطارق يحيى وأيمن عبد العزيز مدير فكيف سندخل فى خناقة مع أحد؟! فمن يدير شيئًا كل هدفه أن ينظم العمل وعقب المباراة كان هناك حديث بشأن العمل لو أردنا وصفه فهو شدة ملعب ليس أكثر".

آخر أخبار الزمالك اليوم

موعد انطلاق قناة الزمالك الجديدة
كشف الإعلامي سيف زاهر، عن موعد إنطلاق قناة نادي الزمالك الجديدة، والتي كان من المقرر إنطلاقها مطلع الشهر الجاري.
وقال زاهر عبر فضائية أون سبورت، إن قناة نادي الزمالك الجديدة ستنطلق قريباً، ويتم حالياً العمل على الانتهاء من كافة الأمور الخاصة بالقناة، قبل ظهورها إلى النور.
وتابع سيف : القناة ستظهر خلال أيام، وستكون وجهة مشرفة لنادي الزمالك وجماهيره، التي إنتظرتها طويلاً.
وأكمل زاهر تصريحاته: هذه القناة ستكون نقطة بداية الزمالك في مشواره الإعلامي، وأن النادي سيجني من وراء هذه القناة الكثير، وستكون منصته الغعلامية الأولي بجانب مجلة النادي، والموقع الرسمي للفريق الأبيض.
يذكر أن رئيس الزمالك مرتضى منصور أعلن من قبل، أن شهر نوفمبر الجاري سيشهد انطلاق قناة الزمالك الفضائية الجديدة.

جنش يطير إلى ألمانيا
استقر محمود عبد الرحيم جنش حارس مرمى فريق الكرة الأول بنادي الزمالك على السفر إلى ألمانيا يوم الأربعاء المقبل من اجل الاطمئنان على حالته الصحية وموعد عودته للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق.
ويخضع جنش لبعض الفحوصات الطبية تحت إشراف الطبيب الالماني، بعد خضوعه لجراحة على أثر إصابته بقطع في وتر اكيليس، وذلك على هامش معسكر المنتخب الوطني لبطولة كأس الأمم الأفريقية عام 2019.

آخر أخبار الزمالك
الزمالك يبحث عن مخرج لازمة الاستبدال
يبحث مجلس إدارة نادي الزمالك عن بعض الحلول لازمة استبدال اللاعبين في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل وجود مقعد وحيد متاح بقائمة الابيض.
ويسعى مجلس إدارة نادي الزمالك تغيير لائحة الموسم الحالي وفتح باب الاستبدال بشكل كامل، وذلك رغبة في التعاقد مع لاعب بوسط الملعب لسد غياب محمود عبد العزيز الذي تعرض للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بالإضافة إلى عودة الكونغولي كابونجو كاسونجو.

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