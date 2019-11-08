ملخص وأهداف مباراة المنتخب الاولمبي ضد مالي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما (فيديو)

تمكن المنتخب الاولمبي من تحقيق فوزًا صعبًا على منافسه مالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، في إطار افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقيا تحت 32 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.





وسجل مصطفى محمد هدف المنتخب الاولمبي الوحيد أمام مالي في الدقيقة 29، بعد عرضية متقنة من الجناح الأيسر أحمد فتوح ليضعها الأخير برأسية في الشباك يفشل الحارس في التصدي لها.





وبهذا الفوز، يحتل المنتخب الاولمبي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل المنتخب المالي ترتيب المجموعة بدون نقاط، وذلك انتظارًا لمواجهة الكاميرون المُقامة حاليًا لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة بعد الجولة الأولى.

