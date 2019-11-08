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ملخص وأهداف مباراة المنتخب الاولمبي ضد مالي في كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما (فيديو)
الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:01 م
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تمكن المنتخب الاولمبي من تحقيق فوزًا صعبًا على منافسه مالي بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة، في إطار افتتاح منافسات كأس الأمم الإفريقيا تحت 32 عامًا والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.
وسجل مصطفى محمد هدف المنتخب الاولمبي الوحيد أمام مالي في الدقيقة 29، بعد عرضية متقنة من الجناح الأيسر أحمد فتوح ليضعها الأخير برأسية في الشباك يفشل الحارس في التصدي لها.
وبهذا الفوز، يحتل المنتخب الاولمبي صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بينما يتذيل المنتخب المالي ترتيب المجموعة بدون نقاط، وذلك انتظارًا لمواجهة الكاميرون المُقامة حاليًا لتحديد الترتيب النهائي للمجموعة بعد الجولة الأولى.
ويقع المنتخب الاولمبي ونظيره المالى فى المجموعة الأولى التى تضم إلى كلاً من الكاميرون وغانا، ويشارك في البطولة 8 منتخبات مقسمين إلى مجموعتين ويتأهل أول 3 منتخبات لأولمبياد طوكيو 2020.
تشكيل المنتخب الاولمبي ومالي في مباراة اليوم:-
وبدء المنتخب الاولمبي مباراته أمام مالي بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: محمد صبحي.
خط الدفاع: أسامة جلال - محمد عبد السلام - أحمد رمضان بيكهام - كريم عراقي.
خط الوسط: أكرم توفيق - ناصر ماهر - رمضان صبحي - أحمد أبو الفتوح - صلاح محسن.
خط الهجوم: مصطفى محمد.
وبدء منتخب مالي أمام المنتخب الاولمبي بالتشكيل التالي:-
حراسة المرمى: يوسف كويتا.
خط الدفاع: بوراما دومبيا - يوسف تراوري - لكليمنت بوباكار - سياكا باجايوكو.
خط الوسط: بوباكار تراوري - أليو ديانج - البلال توري - علي مالي - إبراهيم كاني.
خط الهجوم: إبراهيما كونيه.
بالفيديو.. ملخص وأهداف مباراة المنتخب الاولمبي ضد مالي في كأس الأمم الأفريقية:-
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