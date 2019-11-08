موعد مباراة الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا.. مشاهدة مباراة الهلال وأوراو قناة الاتحاد الآسيوي بث مباشرYouTube

موعد مباراتي الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا:-



القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد أوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا:-



حكم مبارتي الهلال ضد أوراوا في نهائي دوري أبطال آسيا:-



نتائج الهلال في دوري أبطال آسيا:-



تاريخ مواجهات الهلال وأوراوا ريد في نهائي دوري أبطال آسيا:-



نتائج الفريقين في الفترة الأخيرة:-



التشكيل المتوقع للهلال في مواجهة أوراوا:-







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تتجه أنظار عشاق كرة القدم نحو ملعب جامعة الملك سعود "محيط الرعب"، لمتابعة مباراة نارية بين فريق الهلال السعودي وأوراوا ريد الياباني، مساء غد السبت، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما سيقام لقاء العودة يوم 24 نوفمبر، على ملعب سايتاما في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.من المقرر أن يستضيف الهلال فريق أوراوا ريد الياباني، في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أبو ظبي، والساعة الرابعة والنصف بتوقيت جرينتش.فيما يحل الهلال ضيفا على فريق أوراوا ريد، في تمام الساعة الحادية عشر بتوقيت القاهرة، والثانية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الواحدة بتوقيت أبو ظبي، والساعة التاسعة بتوقيت جرينتش.تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال آسيا.وأسند الاتحاد الاسيوي لكرة القدم مهمه إدارة مباراة الهلال ضد أوراوا إلى الحكم العراقي، علي صباح، ويعاونه، أمير داوود، وحيدر عبدالمحسن، في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا، فيما يدير لقاء الإياب؛ الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو.يذكر أن الحكم الأوزبكي فالنتين كوفالينكو قد أدار 47 مباراة في دوري أبطال آسيا، بينهما 3 مباريات للهلال، فاز الزعيم مرتين وتعادل مرة.غاب اللقب الآسيوي عن الأزرق العاصمي منذ 19 عاما، عندما توج به الهلال في عام 2000، إلى جانب تأهله إلى نهائي دوري أبطال آسيا مرتين في آخر 6 سنوات، إلى جانب حصوله على 6 ألقاب قارية، ما بين 1991 و2002.واجه الهلال فريق أوراوا ريد دايموندز في نهائي دوري أبطال آسيا 2017، والتي توج بها الفريق الياباني، بعد التعادل في مباراة الذهاب، بهدف لمثله على ملعب الدرة بالسعودية بنتيجة، ثم فوز أوراوا في الإياب بهدف دون رد، على ملعب ملعب سايتاما.يعاني الهلال من تراجع كبير في نتائجه خلال الفترة الأخيره، بتلقيه هزائم متتالية، بدأت بسقوطه أمام السد القطري في عقر داره بأربعة أهداف مقابل هدفين، إلا أن الزعيم خطف بطاقة التأهل بفارق هدف واحد إلى النهائي.ثم جاء ديربي الرياض ليستكمل سلسلة هزائم الزعيم بعدما تلقى خسارة أمام غريمه التقليدي النصر بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين، قبل أن ينجو من هزيمة محققة أمام الفتح لتنتهي المباراة بالتعادل بثلاثة أهداف لمثلهم، ليفقد الهلال 5 نقاط في آخر مواجهتين في صراع الصدارة.كما سقط فريق أوراوا رد ديموندز أمام فريق كاشيما أنتلرز، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة 30 من الدورى الياباني، إلى جانب معاناته من كثرة الإصابات التي ضربت الفريق في الفترة الأخيرة، ويأتي في مقدمة المصابين المهاجم يوكي موتو، والذي سيغيب عن الملاعب لمدة 4 أشهور لتعرضه لإصابه قوية في الكتف، مما يعني تأكيد غيابه عن مباراة ذهاب وإياب النهائي الآسيوي في الرياض، فيما تعرض مدافعه تاكويا أوكي، لإصابة قوية في الكاحل، وحاجته للراحه لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مما يعني تأكد غيابه عن مباراة الذهاب، إلى جانب غياب شوساكو حارسه الأساسي بسبب تراكم البطاقات.من المتوقع أن يدفع الروماني رازفان لوسيسكو، المدير الفني للفريق الأول للكرة بنادي الهلال بعبد الله المعيوف في حراسة المرمى، وأمامه محمد البريك، وهيون سو، وعلي البليهي، وياسر الشهراني، فيما يأتي سلمان الفرج، ومحمد كنو، وسالم الدوسري في وسط الميدان، وسيدفع بجيوفينكو، وكاريلو، وجوميز في قلب الهجوم.حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.خط الدفاع: محمد البريك، هيون سو، علي البليهي، ياسر الشهراني.خط الوسط: سلمان الفرج، محمد كنو، سالم الدوسري.خط الهجوم: جيوفينكو، كاريلو، جوميز.