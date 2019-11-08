توفيق عكاشة يروي حلم على الهواء: "لو اتحقق سيكون نجاة للعرب"

قال الإعلامي توفيق عكاشة، إنه رأى حلما لو تحقق فهو نجاة للعرب، وإذا لم يتحقق فهو ويل للعرب من شر قد اقترب، وسيقضي على أغلب الجنس العربي.



روى "عكاشة"، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الجمعة، تفاصيل الحلم، قائلا: "فوجئت بهاتف في المنام بيقولي تخيل لو إحنا قسمنا عدد العرب على قسمين، كونا بنصفه حلف الدفاع العربي المشترك، والنصف الآخر تركناه لدفاع الدول عن نفسها".



وأوضح "عكاشة"، أن قوام التحالف العربي سيبلغ حوالي مليون ونصف مقاتل، و9 آلاف دبابة، و25 ألف مدرعة حربية، و450 ألف سفينة حربية، و1300 قاذفة صواريخ، و9 آلاف مدفع ميداني، و2000 طائرة مروحية.

