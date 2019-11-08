رانيا يوسف تنشر "بوستر" فيلمها الجديد "دماغ شياطين"



علقت رانيا على البوستر قائلة: "البوستر أسماء بعض من فريق العمل، هم المؤلف عمرو الدالى، والمخرج كريم إسماعيل، والفيلم إنتاج "فيلم اوف ايجيبت" أيمن عبد الباسط"، حرص جمهور رانيا يوسف على التعليق على الصورة، تمنى لها الجمهور مزيدا من النجاح، وطلب منها البعض إعطاءً مزيدًا من التفاصيل عن العمل.



وفي سياق آخر برغم أن رانيا حققت مكانة متميزة فى التمثيل، ورغم أنها وصلت لذلك بعد تعب وجهد كبيرين، حيث بدأت كموديل وكومبارس صامت، لكنها اعتادت أثارة الجدل حول ملابسها، فبعد واقعة "بطانة الفستان"، ظهرت رانيا بفستان أصفر مفتوح وأسفله شورت، مما جعل البعض يرى أنها تقصد إثارة الجدل حولها بملابسها، خصوصا أنها صرحت من قبل أن من حق الفنان أن يلبس على أحدث خطوط الموضة العالمية.



ورغم أن فستانها تشابه مع فستان الفنانة داليا البحيري مع اختلاف اللون لكن تسليط الضوء على ملابسها أصبح أكثر من ذي قبل، وجعل هذا الجمهور كثيرا ما يعلق على ملابسها أكثر من تعليقه على أعمالها، مثلما حدث فى طلتها الأخيرة فى مهرجان الجونة.







أبرز أعمال الفنانة رانيا يوسف





يذكر أن رانيا يوسف قدمت عددا كبيرا من الأعمال الناجحة، والمتنوعة بين الدراما والسينما، ومن أبرز أفلامها "ريجاتا"، و"ريكلام"، و"كباريه"، و"زهايمر"، و"صرخة نملة"، وكان نصيبها من المسلسلات أكثر من الأفلام، ومن أبرز أعمالها في الدراما التليفزيونية، مسلسل "نيران صديقة"، و"خطوط حمراء"، و"عائلة الحاج متولي"، و"العطار والسبع بنات"، و"مملكة إبليس".



نشرت الفنانة رانيا يوسف البوستر الرسمي لفيلمها الجديد "دماغ شيطان"، ذلك من خلال حسابها الرسمي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ولاقى البوستر تفاعلا كبيرا لدى جمهورها.