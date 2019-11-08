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مفاجآت في قائمة برشلونة أمام سيلتا فيجو.. فالفيردي يستبعد 3 نجوم

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:39 م
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برشلونة
برشلونة
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كشفإرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة الإسباني عن القائمة الرسمية لمواجهة فريق سيلتا فيجو مساء غد السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري.


وقرر فالفيردي استبعاد ثلاثة لاعبين من القائمة وهم  المدافع توديبو ولاعب الوسط كارليس آلينيا والمهاجم كارليس بيريز بقرار فني.


كما قرر المدرب ضم لويس سواريز مهاجم الفريق بعد حصوله على التصريح الطبي مساء اليوم عقب نهاية الحصة التدريبة الأخيرة للفريق في المدينة الرياضية.


وجاءت قائمة برشلونة الرسمية كالتالي:
حراسة المرمي: تير شتيجن، نيتو
خط الدفاع: سيميدو، لينجليت، بيكيه، موسي واجي، أومتيتي، جونيور فيربو
خط الوسط: راكيتيتش،  بوسكيتس، سيرجي روبيرتو، آرثر، دي يونج، فيدال
خط الهجوم: ميسي، جريزمان، انسو فاتي، سواريز، عثمان ديمبلي
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قائمة برشلونة سيلتا فيجو برشلونة وسيلتا فيجو برشلونة

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