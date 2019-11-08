Advertisements
Advertisements
Advertisements

بـ"2 كيلو حشيش وخرطوش".. سقوط عصابة "الكيف" في الطالبية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:39 م
Advertisements
المتهمين
المتهمين
إيمان عبد العاطي
Advertisements
تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، من القبض على تشكيل عصابي لتجارة المخدرات، وعثر بحوزتهم على 2 كيلو حشيش وسلاح ناري، بمنطقة الطالبية، غرب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وكان اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقي إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات اكدتها التحريات لرئيس وضباط وحدة مباحث قسم الطالبية مفادها قيام "إسلام. ف.ع. م"، 29 سنة، "سيد. ا. ع"، 32 سنة، "عرفات. ج. ا. س"، 27 سنة، يقومون بمزاولة نشاطًا إجراميًا في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، متخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة أمكن ضبطهم حال ترددهم على دائرة القسم بسيارة مؤجرة وبحوزتهم 20 فرش لجوهر الحشيش المخدر وزنت جميعها كيلو و960 جرام، فرد خرطوش محلى الصنع عيار 12 مم، 5 طلقات من ذات العيار، 3 هاتف محمول، مبلغ مالي 1000 جنيه، وتمكنت القوات من اقتيادهم إلى ديوان القسم.

وبمواجهتم اعترفوا خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالقطاع بحيازتهم للمضبوطات بقصد الاتجار والهواتف المحمول لتسهيل ترويجها والمبلغ المالي من حصيلة بيعها والسلاح بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظة الجيزة عصابة الكيف الطالبية 2 كيلو حشيش

أخبار تهمك

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر yallaKORA يلا شوت حصري رابط ماتش مصر مجانا يوتيوب تايم سبورت

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 5 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 4 ساعات

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

الآن

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شووت TIME beIN مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يلا كورة KOOORA GOAL يوتيوب تايم سبورت رابط ماتش مصر KORA ONLINE

منذ حوالي 4 ساعات

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

منذ حوالي 4 ساعات

KOOORA GOAL - تايم سبورت مشاهدة مصر ومالي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف EGYPT MATCH رابط ماتش مصر NOW

منذ ساعتين و 24 دقيقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 23 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت TIME SPORT يوتيوب رابط ماتش مصر جودة متعددة

منذ حوالي 3 ساعات

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت EGYPT TIME رابط ماتش مصر هدف صلاح محسن (قناة مفتوحة)

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة تايم سبورت الناقلة لبطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام وكيفية استقبالها "Time Sport"

منذ حوالي 5 ساعات

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت TIME SPORTS مشاهدة مباراة مصر مالي بث مباشر رابط ماتش مصر ON SPORT كورة لايف رابط مباشر مباراة مصر تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر FILGOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر الهدف الأول الآن لمصر

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

بـ"حشيش وأسلحة نارية وذخيرة".. سقوط عصابة الأقارب بأوسيم

بكيلو حشيش.. سقوط "ديلر" إمبابة

بـ 2 كيلو حشيش.. سقوط تاجري مخدرات بأوسيم

بـ"كيلو حشيش".. ضبط واحد من مروجي المخدرات في إمبابة

إحباط ترويج كيلو ونصف حشيش على متعاطيه في إمبابة

إحباط ترويج كيلو هيروين في الطالبية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:00 ص

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

مشاهدة مباراة الهلال وأوراوا بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة الهلال ضد أوراوا مباشرة الآن مجانا Alhilal YouTube

06:00 م

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر yallaKORA يلا شوت حصري رابط ماتش مصر مجانا يوتيوب تايم سبورت

05:54 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت TIME SPORT يوتيوب رابط ماتش مصر جودة متعددة

07:18 م

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

05:47 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status