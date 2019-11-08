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"نفوق الكوالا".. التفاصيل الكاملة لحرائق غابات أستراليا بسبب الجفاف

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:39 م
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بوابة الفجر
سمر حسن
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 نشبت سلسلة من حرائق الغابات "غير المسبوقة" في ولاية نيو ساوث ويلز بجنوب أستراليا، قد شارك أكثر من 1000 شخص من رجال الإطفاء لاخماد حوالي 17 حريق طارئ والرياح القوية في الليل، قد أصدرت إدارة إطفاء حرائق الريف، في نيو ساوث ويلز تحذيرات من الحرائق، طالبت السكان بالرحيل أو البحث عن ملاذ أمن، كما خرج أكثر من 50 حريقا صغير عن نطاق السيطرة.

 

تعتبر منطقتي كوينزلاند ونيو ساوث ويلز عرضة لحرائق الغابات في نوفمبر وديسمبر، وتأتي هذه الحرائق حاليا بعد أشد صيف حار في تاريخ أستراليا، هو ما تسبب في تفاقم الجفاف وحرائق الغابات وهطول الأمطار بكثافة.

 

17 حريق

 

أعلنت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه.بي.سي)، عن تلقى إدارة الإطفاء العديد من البلاغات عن وجود أشخاص محاصرين داخل منازلهم، تعتبر هذه الحرائق شديدة الخطورة "إن كنتم على مقربة منها فستكون حياتكم في خطر ويتعين أن تتحركوا حفاظا على أنفسكم".

 

تراجعت خلال اليوم الجمعة، عدد الحرائق الخطيرة إلى 15 حريق في نيو ساوث ويلز وثلاثة حرائق في نفس المستوى بولاية كوينزلاند في الشمال، أكدت إدارة الإطفاء لهيئة الإذاعة، أنها اعتمدت على أكثر من 1000 من رجال الإطفاء، و70 طائرة لاحتواء الحرائق.

 

أكد خبراء، أن حرائق الغابات اليوم تسببت في نفوق نحو نصف حيوانات الكوالا التي تعيش في محمية ساحلية في نيو ساوث ويلز، قد ناشدت إدارة الطوارئ في كوينزلاند السكان في عدة بلدات منها كورويباه وتوانتين مغادرة أماكنهم.

 

موسم الحريق

 

التقط أحد السكان المحليين، مقطع فيديو، في ولاية نيو ساوث ويلز جنوب شرقي أستراليا، قد ظهرت السماء بلون أحمر، بسبب الحرائق التي اشتدت في بعض أنحاء البلاد، "نحن على بعد أميال من الحرائق، لكن الدخان لا يزال منتشرا هنا بشكل لا يصدق، يمكنك أن تشعر بأن الرماد ينزل من السماء".

 

قد تسببت الحرائق، في بداية موسم حرائق الغابات منذ شهر، في تدمير ثلثي موائل حيوانات الكوالا، في محمية ليك إنز الطبيعية وظلت باقي الكوالا مهددة بالحرائق في الولاية الواقعة بجنوب شرق البلاد.

 

حيوانات الكوالا

 

نفق حوالي 350 من حيوانات الكوالا بالمحمية الواقعة في بلدة ماكوري على الساحل الشمالي للولاية، طبقا لتقديرات الجمعية الأسترالية لحماية الكوالا، أكدت سو آشتون رئيسة الجمعية ، أن العدد النهائي لحيوانات لكوالا في المحمية كان يتراوح بين 500 و600.

 

قد نجحت السلطات في انقاذ اثنين من حيوانات الكوالا من المنطقة التى دمرتها النيران بالساحل الشرقى لاستراليا، قد عثرت السلطات على أول حيوان كوالا وسط الخراب على بعد حوالي 400 كيلومتر (250 ميلاً) إلى الشمال من سيدني.

 

أكد سو اشتون، رئيس المستشفى التى نقل لها الكولا، أن "السلطات انتشالته من الأرض، لم يكن قادرا على الحركة، أصبح في حالة جيدة حاليا، وانضمت إليه كوالا من النوع الأنثى، تسمي أنوين وتعالج من الجفاف.

 

شدد المستشفى، في بيان لها، أن السلطات تلتقط أربعة حيوانات أخرين من الكوالا بعد رصدهم في أرض الغابات على مقربة من الحريق، تخشى السلطات أن المئات المخلوقات ماتت في الحرائق بسبب نقص المياه، الذى أعاق فرص بقائهم على قيد الحياة.

 

حرائق جديدة

ذكرته هيئة نيو ساوث ويلز الريفية لمكافحة الحرائق، مساء اليوم، ارتفاع عدد الحرائق 96 حريق في جميع أنحاء الولاية من 5:30 مساءً بالتوقيت المحلي من ضمنهم 57 حريق خرج عن نطاق السيطرة.

 

أضافت الهيئة علي صفحتها على تويتر، "إذا كنت قريب من هذه الحرائق، فستكون حياتك في خطر، وتحتاج إلى حماية حياتك".  وقد أخطرت الهيئة بعض السكان في جاكوبس سبور بالقرب من مدينة كيمبسي، لاخلاء المنطقة لكن فات الأوان.

 

وصف روب روجرز ، المدير التنفيذي للعمليات في دائرة إطفاء الحرائق الريفية في نيو ساوث ويلز،  في تغريدة له اليوم الجمعة ، أن الحرائق "غير مسبوقة" وكما شدد علي السكان بتجنب المناطق المتضررة من الحرائق".

 

كشفت شبكة( سي إن إن) الأمريكية، أن النيران اشتعلت في 50 موقعاً من ولاية كوينزلاند المجاورة ، وقد غادر السكان في العديد من المناطق لأن الحرائق تهدد المنازل والممتلكات.

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الكلمات المفتاحية

هيئة الإذاعة الأسترالية حرائق الغابات الجفاف أستراليا

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