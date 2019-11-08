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تردد قناة تايم سبورت 2019 الجديد Time Sport الرياضية HD على القمر الصناعي النايل سات

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:39 م
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تردد قناة تايم سبورت
تردد قناة تايم سبورت
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تردد قناة تايم سبورت 2019 الجديد Time Sport الرياضية HD على القمر الصناعي النايل سات

تردد قناة تايم سبورت، نقدم لكم متابعينا تردد قناة Time sport الرياضية على القمر الصناعي نايل سات، وتعتبر قناة Time sport واحدة من أهم القنوات المفتوحة التي يمكن للمشاهدين تنزيلها بشكل مجاني، تقوم قناة تايم سبورت بتقديم مجموعة من مختلف البرامج التي تعمل على تغطية أغلب الأحداث الرياضية، ونستعرض لكم في السطور التالية تردد قناة تايم سبورت.

قناة تايم سبورت - Time sport
وتعد تايم سبورت هي قناة مصرية قناة متخصصة في تقديم البرامج الرياضية، قد أسستها الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك بالتنسيق مع مجموعة إعلام المصريين، ويذكر أن القناة تقوم ببث مختلف برامجها عن طريق البث الرقمي الأرضي في مصر، وكذلك عن طريق البث الفضائي من خلال القمر الصناعي نايل سات، ويمكنكم الآن معرفة تردد قناة تايم سبورت.

وقد بدأ بث قناة Time sport في يوم السبت الموافق 25 من شهر مايو لعام 2019، وجاءت بدايتها في ظل التحضيرات الخاصة باستضافة البطولة الإفريقية، ويذكر أن القناة تضم مجموعة كبيرة من أفضل المتخصصين في عالم الرياضة، فتضم مشاهير التعليق الصوتي، وكذلك أفضل نجوم الكرة القائمين على عملية تحليل المبارات المختلفة، هذا بجانب وجود نخبة من أفضل مقدمي البرامج الرياضية الذين يعملون على متابعة تطور أحداث الرياضة المختلفة.

وبالرغم من قصر مدة انطلاق قناة تايم سبورت، ووجودها على الساحة الفضائية والإعلامية، إلا أنها أصبحت واحدة من أهم القنوات التي تنافس بقوة على الساحة، واستطاعت أن تجذب انتباه عدد كبير للغاية من محبي وعشاق الرياضة، فتتميز القناة بتقديمها محتوى برامجي مختلف ومميز لحد كبير، فتقوم القناة بتغطية مختلف مباريات الدوري المصري، وكأس مصر، وكذلك المباريات الهامة.

تردد قناة تايم سبورت على القمر الصناعي نايل سات

- التردد: 11449

- معدل الترميز: 27500

- الاتجاه: أفقي H

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6

- التردد الأرضي UHF 32
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