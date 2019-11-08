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أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:44 م
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عزاء والد أكرم حسني
عزاء والد أكرم حسني
هبة أحمد - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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أحمد السعدني وايمي سالم، وتامر حبيب، وكريم عفيفي، أبرز الحاضرين لعزاء الكابتن عبد الرحيم حسنى والد الفنان أكرم حسنى .

وفى سياق آخر، أقيمت مراسم العزاء من مسجد حسن الشربتلى اليوم بعد صلاة المغرب، حرص على حضور مراسم العزاء عدد كبير من نجوم الفن منهم  الفنان هانى رمزى، الفنان أحمد حلمى، والفنان باسم سمرة، والفنانة أروى جودة، والفنان محمد نور، والفنان عمرو سعد، وأوس أوس، والفنانة ايتن عامر، والفنان أحمد فهمي، وذلك لتقديم النعى، ومواساة صديقهم الفنان أكرم حسنى. 
 

ومن ناحية أخرى ، شيعت جنازة والد الفنان أكرم حسنى اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر، من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 
 
 توفى والد الفنان أكرم حسنى أمس، وأعلن أكرم ذلك الخبر من خلال حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وعند معرفة زملائه من الوسط الفنى ذلك الخبر،انهالت عليه التعليقات لمواساته، وقاموا بتقديم التعزية للفنان أكرم حسنى ، وذلك من حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
أحمد السعدني وإيمي سالم وكريم عفيفي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني
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