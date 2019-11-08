Advertisements
Advertisements
Advertisements

محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:28 م
Advertisements
عزاء والد أكرم حسني
عزاء والد أكرم حسني
هبة أحمد - تصوير: عبدالحافظ حمدي
Advertisements
حرص الفنان محمد نور، والفنانة رنا سماحة، والفنان محمد أسامة "أوس أوس"، والفنان على ربيع، والشاعر أحمد حسن راؤول، والفنان محمد أنور، على حضور مراسم عزاء المهندس عبد الرحيم حسنى، والد الفنان أكرم حسني. 

ومن جهة أخرى، أقيمت مراسم العزاء اليوم الجمعة 8 نوفمبر، بعد صلاة المغرب،بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم، الفنان عمرو سعد، الفنان أشرف ذكى، الفنانة ايتن عامر، الفنان أحمد فهمى،الفنان حميد الشاعرى، الفنان محمد الشرنوبى، الفنان أحمد جمال،والفنان محمود اوتكا، وشيكو، والفنان عماد كمال، والملحن مدين. 

ومن ناحية أخرى ، شيعت جنازة والد الفنان أكرم حسنى اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر، من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 
 
وتوفى والد الفنان أكرم حسنى أمس، وأعلن أكرم ذلك الخبر من خلال حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وعند معرفة زملائه من الوسط الفنى ذلك الخبر،انهالت عليه التعليقات لمواساته، وقاموا بتقديم التعزية للفنان أكرم حسنى، وذلك من حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني
Advertisements

الكلمات المفتاحية

والد أكرم حسني نجوم مسرح مصر عزاء والد أكرم حسني جنازة والد أكرم حسني اليوم الجمعه اليوم

أخبار تهمك

كورة لايف MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر FILGOAL يلا شوت PLUS رابط ماتش مصر الهدف الأول الآن لمصر

منذ ساعة و نصف

مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة مصر ضد مالي مباشرة الآن مجانا TIME SPORT YouTube

منذ ساعتين و 22 دقيقة

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

منذ ساعتين

عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

منذ حوالي 3 ساعات

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت TIME SPORT يوتيوب رابط ماتش مصر جودة متعددة

منذ أقل من ساعتين

«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE يلا شوت EGYPT TIME رابط ماتش مصر هدف صلاح محسن (قناة مفتوحة)

منذ ساعتين و 14 دقيقة

«يلا شووت» مشاهدة مباراة ’’مصر ومالي’’ بث مباشر time sport بين سبورت يوتيوب رابط ماتش مصر بدون تقطيع جودة متعددة NOW

منذ ساعتين و 36 دقيقة

«يلا شوت» TIME SOPRT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مصر يوتيوب beIN SPORT المفتوحة

منذ حوالي 3 ساعات

«يلا شوت حصري» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KORA STAR كورة لايف II7SRY رابط ماتش مصر TIME SPORT YOUTUBE

منذ أقل من ساعتين

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر KOOORA GOAL تايم سبورت I7SRY يلا شوت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ ساعتين

KOOORA GOAL - تايم سبورت مشاهدة مصر ومالي بث مباشر YALLAKORA كورة لايف EGYPT MATCH رابط ماتش مصر NOW

منذ أقل من ساعة

‫القنوات الناقلة لمباراة مصر اليوم‬‎ ضد مالي في أمم إفريقيا تحت 23 عاما والموعد والتشكيل المتوقع

منذ حوالي 3 ساعات

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

منذ حوالي 21 ساعة

يلا شوت TIME SPORTS مشاهدة مباراة مصر مالي بث مباشر رابط ماتش مصر ON SPORT كورة لايف رابط مباشر مباراة مصر تايم سبورت

منذ أقل من ساعتين

يلا شووت TIME beIN مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يلا كورة KOOORA GOAL يوتيوب تايم سبورت رابط ماتش مصر KORA ONLINE

منذ ساعتين و 19 دقيقة

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر yallaKORA يلا شوت حصري رابط ماتش مصر مجانا يوتيوب تايم سبورت

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

شاهد.. لحظة تشيع جثمان الكابتن حسني عبد الرحيم والد الفنان أكرم حسني

أحمد فهمي وأشرف زكي وحميد الشاعري أول الحضور في عزاء والد أكرم حسني (صور)

أحمد صلاح حسني ومدين وأحمد جمال يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني (صور)

هاني رمزي وآيتن عامر وشيكو يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني (صور)

"بعد شائعة خلافهما".. شيكو بصحبة أحمد فهمي في عزاء والد أكرم حسني (صور)

عمرو سعد وأمير طعيمة وعائلة السبكي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:37 م

مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر beIN SPORT - شاهد مباراة مصر ضد مالي مباشرة الآن مجانا TIME SPORT YouTube

أسعار الذهب اليوم الجمعة 8/11/2019.. والمعدن الأصفر يتعافي ويحافظ على الخسائر الأسبوعية حتى الأن

12:00 ص

يلا شووت MATCH EGYPT مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر yallaKORA يلا شوت حصري رابط ماتش مصر مجانا يوتيوب تايم سبورت

05:54 م

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر YALLA GOAL يلا شوت TIME SPORT يوتيوب رابط ماتش مصر جودة متعددة

07:18 م

يلا شوت NOW مشاهدة مباراة مصر ومالي بث مباشر يوتيوب beIN SPORT كورة لايف TIME SPORTS الفضائية المفتوحة ماتش مصر NOW

06:58 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: ترامب سيفوز فى الانتخابات الرئاسية المقبلة: إنه الاقتصاد يا غبي!

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الجريمة الحقيقية فى قطار الـVIP

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: سؤال مثير للغضب متى يرتفع الدولار؟

DMCA.com Protection Status