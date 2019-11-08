محمد أنور ورنا سماحه وأحمد راؤول ونجوم مسرح مصر في عزاء والد أكرم حسني

حرص الفنان محمد نور، والفنانة رنا سماحة، والفنان محمد أسامة "أوس أوس"، والفنان على ربيع، والشاعر أحمد حسن راؤول، والفنان محمد أنور، على حضور مراسم عزاء المهندس عبد الرحيم حسنى، والد الفنان أكرم حسني.





ومن جهة أخرى، أقيمت مراسم العزاء اليوم الجمعة 8 نوفمبر، بعد صلاة المغرب،بحضور عدد كبير من نجوم الفن، منهم، الفنان عمرو سعد، الفنان أشرف ذكى، الفنانة ايتن عامر، الفنان أحمد فهمى،الفنان حميد الشاعرى، الفنان محمد الشرنوبى، الفنان أحمد جمال،والفنان محمود اوتكا، وشيكو، والفنان عماد كمال، والملحن مدين.





ومن ناحية أخرى ، شيعت جنازة والد الفنان أكرم حسنى اليوم الجمعة بعد صلاة الظهر، من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وتوفى والد الفنان أكرم حسنى أمس، وأعلن أكرم ذلك الخبر من خلال حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وعند معرفة زملائه من الوسط الفنى ذلك الخبر،انهالت عليه التعليقات لمواساته، وقاموا بتقديم التعزية للفنان أكرم حسنى، وذلك من حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.



