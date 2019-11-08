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عمرو سعد وأمير طعيمة وعائلة السبكي يقدمون واجب العزاء في والد أكرم حسني

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 08:18 م
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عزاء والد أكرم حسني
عزاء والد أكرم حسني
هبة أحمد - تصوير: عبدالحافظ حمدي
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حرص الفنان عمرو سعد، والشاعر أمير طعيمة، والمنتج محمد السبكى  واحمد السبكى وكريم السبكى، على حضور مراسم عزاء الكابتن عبد الرحيم حسنى،لمواساة صديقهم الفنان أكرم حسنى. 

ومن جهة اخرى، كان من أوائل الحاضرين لمراسم العزاء الفنان أشرف ذكى، الفنان حميد الشاعرى، الفنان محمد الشرنوبى، الفنان أحمد جمال، وشيكو، والفنان عماد كمال،والفنانة ايتن عامر، والملحن مدين، والفنان محمود اوتاكا، و أقيمت مراسم العزاء على الكابتن والمهندس عبد الرحيم حسنى والد الفنان أكرم حسنى، فى مسجد حسن الشربتلى، بعد صلاة المغرب.


ومن جهة أخرى، شيعت جنازة والد الفنان أكرم حسنى اليوم الجمعة 8 نوفمبر بعد صلاة الظهر، من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن. 
 
وفى سياق آخر ،توفى والد الفنان أكرم حسنى أمس ، وأعلن أكرم ذلك الخبر من خلال حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وعند معرفة زملائه من الوسط الفنى ذلك الخبر، قاموا  بنعيه، من حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.

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