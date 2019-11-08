"بعد شائعة خلافهما".. شيكو بصحبة أحمد فهمي في عزاء والد أكرم حسني (صور)

رصدت كاميرا " الفجر الفنى"، ظهور الفنان أحمد فهمي، وشيكو، خلال تقديمهم واجب العزاء في وفاة المهندس الراحل عبد الرحيم حسني والد الفنان أكرم حسني، ونفت هذه الصورة ما تردد عن وجود خلاف بينهم.





ومن جهة أخرى، كان من أوائل الحاضرين لمراسم العزاء الفنان أشرف ذكى، الفنان حميد الشاعرى، الفنان محمد الشرنوبى، الفنان أحمد جمال، وشيكو، والفنان عماد كمال،والفنانة ايتن عامر، والملحن مدين، والفنان محمود اوتاكا، و أقيمت مراسم العزاء على الكابتن والمهندس عبد الرحيم حسنى والد الفنان أكرم حسنى، فى مسجد حسن الشربتلى، بعد صلاة المغرب.









ومن جهة أخرى، شيعت جنازة والد الفنان أكرم حسنى اليوم الجمعة 8 نوفمبر بعد صلاة الظهر، من مسجد طلعت مصطفى بالرحاب، بحضور عدد كبير من نجوم الفن.

وفى سياق آخر، أعلن الفنان أكرم حسني أمس، عن رحيل والده، وذلك من خلال حساباته الشخصية، على مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة وفور معرفه الخبر، قام العديد من الفنانين برثائه، من حساباتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة.



