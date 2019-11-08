عمرو دياب يتصدر الأكثر بحثًا بعد حفله بالسعودية

تصدر المطرب عمرو دياب "تريند" الأكثر بحثًا، خلال الساعات الماضية، عبر محرك البحث "جوجل"، بالمملكة العربية السعودية، وذلك بعد حفلته الأخيرة بـ"موسم الرياض"، يوم الخميس، على مسرح محمد عبده، وقد شهد الحفل حضورا كبيرًا، لجمهور عمرو دياب، بالمملكة العربية السعودية.





أجواء حفل عمرو دياب بـ"موسم الرياض"





صعد عمرو دياب المسرح، على أنغام أغنيته "يا ساحر"، وسط تفاعل كبير من جمهوره، و أعرب عن سعادته بمقابلة الجمهور السعودي، وقدم عددًا من أغانيه المتنوعة، وقدم مجموعة من أغاني ألبومه الجديد "أنا غير"، ومنها أخر أغانيه "أول يوم في البعد"، و"هدد"، ولاقت أغاني عمرو دياب تفاعلًا كبيرًا.





عمرو دياب مع عمرو أديب قبل الحفل





أجرى الإعلامي عمرو أديب لقاءً تليفزيونيًا كع عمرو دياب، في كواليس ما قبل الحفل، و أشار إلى قلقة الدائم في الدقائق التي تسبق صعوده على المسرح، ومازح عمرو أديب المطرب عمرو دياب قائلًا: "أنت من اخترعت فكرة الغناء قبل الصعود إلى المسرح فماذا ستفعل اليوم".





أجاب عمرو دياب قائلًا: "الموضوع بدأ في إحدى الحفلات بشكل ارتجالي، عندما تأخرت على الغناء فأمسكت بالمايك وبدأت الأغنية قبل صعودي للمسرح، وبعدها أصبحت عادة وفي كل مرة أقدم شيئًا مختلفًا لجمهوري".





وعن قلق عمرو دياب قبل صعوده للمسرح قال: "لا استطيع أن أرى جمهوري قبل الصعود للمسرح لأنني أكون قلقًا جدًا.





عمرو دياب على مسرح "محمد عبده"



