سلمى الشماع: "ماسبيرو صعبان عليا.. وببكي لما بعدي من أمامه" (فيديو)



وأضافت "الشماع"، خلال حوارها ببرنامج "فنجان قهوة"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء اليوم الجمعة، أن أول يوم دخلت مبنى ماسبيرو كان أثناء ثورة التصحيح 15 مايو 1971، مشيرة إلى أنها عينت في "ماسبيرو" عقب نقل دفعة من التلفزيون إلى هيئة الاستعلامات وكانوا بحاجة إلى دفعة جديدة.



وتابعت: "التلفزيون المصري قديما كان يسمى العملاق؛ لأن اختيار المذيعين فيه كان بمجهودهم وكفاءتهم ولا يوجد وساطة تمامًا"، موضحة أنه يتم اختيار المذيع وفقا لمعايير عالمية مثل الثقافة والأناقة واللغات وغيرها عكس اليوم.



قالت الإعلامية سلمي الشماع، إن التلفزيون المصري تدهور منذ 2011، رغم أنه كان يعاني من بعض المشكلات قبل هذا العام، معلقة: "صعبان عليا حال ماسبيرو من 2011.. وببكي لما بعدي أمام مبنى التليفزيون".