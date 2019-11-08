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هل سيتم مد فترة عمل البرلمان.. بهاء أبوشقة يرد (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 07:01 م
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بهاء أبوشقة
بهاء أبوشقة
هدى عبدالرازق
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قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن المجلس بدأ جلساته في يناير 2016، ووفقا للدستور فمدة الفصل التشريعي 5 سنوات، أي تنتهي في يناير 2021، ولكن هناك مادة أخرى تفيد أن الفصل التشريعي يبدأ في الخميس الأول من شهر أكتوبر.

وأشار "أبو شقة"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إلى أنه لابد أن يكون هنك موائمة بين النص الدستوري بشأن مدة الفصل التشريعي، وموعد بدايته، فضلا أنه لابد من تحديد هل مدة الخمس سنوات مدة تنظيمية أم مدة إلزامية.

وأضاف رئيس لجنة الشؤون الدستورية، أن أي قرار يتخذه البرلمان يجب أن يكون متوافق مع الدستور، حيث يجب تحديد طريقة التعامل مع هذه المدة هل بشكل تنظيمي أم إلزامي.
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