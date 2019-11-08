اكبر شركات الدواجن البرازيلية تزف بشرى سارة للسعوديين
أعلنت أكبر شركة للدواجن في البرازيل إنها ستساعد السعودية في تحقيق هدفها في زيادة معدلات إنتاجها محليا من الدواجن.
وأضافت الشركة إنها ستساعد السعودية في رفع معدلات إنتاجها بنسبة 60
% من حاجاتها من الدجاج محليا، وأشارت إدارة الشركة إلى أن اعلانا صدر مؤخرا
لبناء مصنع هناك هو خطوة رئيسية في ذلك الاتجاه.
وأثناء
مؤتمر بالهاتف يوم الجمعة لمناقشة نتائج الربع الثالث قال مديرو شركة (بي.آر.اف)
إن زيارة قام بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى السعودية في أكتوبر تشرين
الأول ساعدت حكومة ذلك البلد في أن تعتبر البرازيل ”شريكا“.
وتتبع شركة" بي.ار. اف" أكثر من 30 علامة تجارية في إنتاج الدواجن اشهرها سادية، كما توقم بتوزيع منتجاتها في أكثر من 150 دولة حول العالم.