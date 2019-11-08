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اكبر شركات الدواجن البرازيلية تزف بشرى سارة للسعوديين

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:46 م
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بوابة الفجر
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أعلنت أكبر شركة للدواجن في البرازيل إنها ستساعد السعودية في تحقيق هدفها  في زيادة معدلات إنتاجها محليا  من الدواجن.

وأضافت الشركة إنها ستساعد السعودية في رفع معدلات إنتاجها بنسبة 60 % من حاجاتها من الدجاج محليا، وأشارت إدارة الشركة إلى أن اعلانا صدر مؤخرا لبناء مصنع هناك هو خطوة رئيسية في ذلك الاتجاه.

وأثناء مؤتمر بالهاتف يوم الجمعة لمناقشة نتائج الربع الثالث قال مديرو شركة (بي.آر.اف) إن زيارة قام بها الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو إلى السعودية في أكتوبر تشرين الأول ساعدت حكومة ذلك البلد في أن تعتبر البرازيل ”شريكا“.

 

شركة (بي.آر.اف)  تتوسع في السوق العربية :

وكانت  الشركة البرازلية قامت بجهود كبيرة لنشر منتجاتها في الاسواق العربية، حيث قامت بتوقيع اتفاق في عام 2014 مع احد الشركات الكويتة لتوزيع منتجتها في السوق الكويتية.

وتتبع شركة" بي.ار. اف" أكثر من 30 علامة تجارية في  إنتاج الدواجن اشهرها سادية، كما توقم بتوزيع منتجاتها في  أكثر من 150 دولة حول العالم.


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