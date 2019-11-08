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الليلة.. حفل نهاد فتحي وأحمد عفت وعاصي الحلاني على شاشة القناة الأولى والثانية

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:56 م
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مهرجان الموسيقى العربية
مهرجان الموسيقى العربية
ميسون أبو الحسن
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ينقل التليفزيون المصري فعاليات مهرجان الموسيقى العربية في دورته الثامنة والعشرون؛ حيث تنقل القناة الثانية الليلة على الهواء مباشرة، الساعة الثامنة مساءً، الجزء الأول من حفلات المهرجان للفنانة نهاد فتحي، والفنان أحمد عفت، على المسرح الكبير بدار الأوبرا.

كما تذيع القناة الأولى في سهرتها الساعه 12 بعد منتصف الليل، حفل الفنان عاصي الحلاني، ويُعاد الحفل غدًا على شاشة الفضائية المصرية.
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مهرجان الموسيقى العربية حفل عاصي الحلاني بوابة الفجر الفجر الفني الفجر التلفزيون المصري

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