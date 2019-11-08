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"الإفتاء" توضح حكم البكاء عند قبر المتوفى (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 06:51 م
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الشيخ أحمد وسام
الشيخ أحمد وسام
أمنية فوزي
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ردت دار الإفتاء المصرية، خلال مقطع فيديو نشرته على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، اليوم الجمعة، على سؤال: "هل البكاء عند قبر المتوفي بهدوء حرام".

وقال الشيخ أحمد وسام، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، خلال الفيديو، إن البكاء عند قبر المتوفي بهدوء ليس حرامًا، ولكن المحرم هو الاعتراض على قضاء الله وقدره.

وأشار عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، إلى أنه عندما توفى ابن النبي، صلى الله عليه وسلم، بكى وقال: "إن العين لتدمع، وإن القلب ليحزن، ولا نقول إلا ما يرضي رباه"، مؤكدًا أن الإسلام لا يمنع ولا يكبت المشاعر، ولكن يمنع الاعتراض على قدر الله، سبحانه وتعالى.
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الكلمات المفتاحية

دار الإفتاء حكم البكاء في المقابر توك شو الشيخ أحمد وسام

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