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عاجل.. تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الفضائي والأرضي لمشاهدة مباراة منتخب مصر ضد مالي مجانا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:40 م
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تردد قناة ’’تايم سبورت’’
تردد قناة ’’تايم سبورت’’
حسام مجدي
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يستضيف منتخب مصر تحت 23 عام لمواجهة نظيره منتخب مالي اليوم الجمعة 8 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام المؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020.

مفاجأة سارة من قناة تايم سبورت

وكشفت قناة "تايم سبورت TIME SPORT" عن مفاجأة سارة لجميع متابعيها حيث أكدت أنها ستذيع مباريات بطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام عبر التردد الأرضي بالإضافة إلى عمل ستديوهات تحليلية وعرض كواليس مران المنتخبات عبر التردد الفضائي.

تردد قناة تايم سبورت الفضائي والأرضي

ويقدم موقع "الفجر الرياضي" التردد الأرضي والفضائي لقناة تايم سبورت TIME SPORT كالآتي: 

يمكنك متابعة قناة تايم سبورت عبر تردد القناة الثانية الأرضية بعد تقوية البث الرقمي الأرضي أو ضبط تردد القناة على القمر الصناعي "النايل سات 11449، ومعدل الترميز 27500 أو التردد الأرضي UHF 32.

ولمشاهدة مباريات كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام يجب أن تقوم باستقبال دعم البث الأرضي الرقمي في شاشة التلفزيون، ثم تذهب إلى الإعدادات ثم الذهاب إلى القنوات وعمل توليف تلقائي من إعداد القناة، واختيار بحث رقمي فقط، واختيار قناة تايم سبورت.

موعد مباراة مصر ومالي وملعب اللقاء

وتلعب مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا في تمام الساعة السابعة مساءا بتوقيت القاهرة والثامنة مساءا بتوقيت السعودية على ستاد القاهره الدولي.

القنوات الناقلة لمباراة مصر ومالي اليوم

وستذاع مباراة منتخب مصر تحت 23 عام ضد نظيره منتخب مالي اليوم بكأس أمم إفريقيا على قناة "تايم سبورت" بتعليق محمد الكواليني و "BEIN SPORTS HD 10" بتعليق علي محمد علي.
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