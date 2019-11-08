بدء حجز وحدات الإعلان الثاني عشر بالإسكان الاجتماعي الاثنين المقبل

كشف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري التابع لوزارة الإسكان، عن أنه بداية من يوم الاثنين المقبل الموافق 11 نوفمبر 2019، سيتم فتح باب الحجز للموطنين الراغبين في التقدم لشراء وحدات سكنية ضمن الإ علان الثاني عشر بمشروع الاسكان الاجتماعي ولمدة شهر، مضيفًا أن الأعلان الثاني عشر تضمن طرح وحدات سكانية منتشرة على مستوي محافظات الجمهورية.

أماكن الوحدات المطروحة للموطنين ضمن الأعلان الثاني عشر:

وتقع الوحدات السكانية التى أعلنت عنها وزارة الاسكان للموطنين ضمن الإعلان الثاني عشر في كلا مدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية، ومناطق (لقنطرة شرق – فايد – القصاصين أم عزام – التل الكبير العهدة – الرياح "القنطرة غرب" – أبوخليفة "القنطرة غرب" – البياضة)، بمحافظة الإسماعيلية، ومناطق (القرين – أبوكبير – أولاد صقر)، بمحافظة الشرقية، ومناطق (بني عبيد – المنزلة – بلقاس – نبروه)، بمحافظة الدقهلية، ومناطق (مركز السادات – قويسنا – أشمون – منوف – تلا)، بمحافظة المنوفية، ومناطق (مطوبس – فوه – قلين – الحامول – الرياض)، بمحافظة كفر الشيخ، ومناطق (بسيون – سمنود – زفتي – كفر الزيات – المحلة)، بمحافظة الغربية، ومناطق (الرحمانية – مركز بدر – وادي النطرون)، بمحافظة البحيرة.

سعر ومساحة الوحدات السكانية في الاعلان الثاني عشر بمشروع الإسكان الاجتماعي :

قالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إن مساحة وحدات الاسكان الأجتماعي في الأعلان الثاني عشر بمشروع الاسكان الاجتماعي تبلغ 90 متر (3 غرف وصالة) كاملة التشطيب وبسعر يصل إلى 197 ألف جنيه، ويتم سداد مقدم جدية الحجز ويبلغ 14 ألف جنيه (وهو مبلغ يُرد في حالة عدم التخصيص)، مع سداد مبلغ 150 جنيها مصاريف إدارية (لا تُرد)، وذلك من خلال أي مكتب بريد مميكن على مستوى جميع المدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ويتم استكمال باقى مقدم الحجز ليبدأ من 15% من إجمالي ثمن الوحدة (تحدد طبقاً للدخل والسن) بعد الاستعلام وانطباق الشروط على المتقدم وقبل التعاقد على الوحدة بنظام التمويل العقاري، ويتم سداد 5 % من قيمة الوحدة كوديعة صيانة للمشروع (لا تُرد نهائياً)، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائدها مستقبلاً بصفة دائمة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع والثروة العقارية، وهذا وفقاً لقرار مجلس الإدارة في هذا الشأن بحيث يتم سدادها نقداً عند التعاقد أو تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ولا يتجاوز الحد الأقصى لقسط التمويل ووديعة الصيانة للوحدة السكنية 40% من صافي الدخل الشهري للمواطن (بزيادة سنوية تصل إلى 7 % لمدة تصل إلى 20 عاماً كحد أقصى)، بحيث يتم حسابه طبقاً لتكلفة الوحدة ودخل المواطن، ويتم سداد التمويل للوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 20 عاماً بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 7% سنوياً ولا يتم تغييرها طوال فترة التمويل، ويقدم الصندوق دعماً نقدياً يصل إلى 40 ألف جنيه مصري وفقاً لدخل مقدم الطلب.

شروط حجز وحدات سكانية في الإعلان الثاني عشر:

1- ألا تقل سن المتقدم عن 21 عاماً ولا تزيد عن 50 عاماً في تاريخ نهاية الإعلان، ويُحظر على المتقدم شراء الوحدات نقداً ويلتزم بالتعاقد والسداد بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 20 عاماً،

2- وأن يكون المتقدم من محدودي الدخل، ولا يزيد صافي دخله السنوى من جميع مصادر دخله عن 68400 جنيه سنوياً للأسرة (بما يعادل 5700 جنيه شهريا)، وعن 50400 جنيه سنوياً للأعزب، (بما يعادل 4200 جنيه شهريا)، وفي حالة ثبوت عدم إرفاق مستندات الدخل للمتقدم عند التقديم على البوابة الإلكترونية يتم إلغاء الحجز،

3- يجب أن تضمن مُستندات الدخل أن الدخل المذكور هو صافى الدخل، والحد الأدنى لصافي الدخل الشهري للتعامل بنظام التمويل العقاري 1300 جنيه.

وتنص الشروط العامة للمتقدمين لوحدات الاسكان الاجتماعي، على أنه لا يحق للمتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة) التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية في المدن الجديدة والمحافظات في الإعلان الواحد، ويقر المتقدم بأنه لم يسبق تخصيص وحدة سكنية له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو آلت للمتقدم بالتنازل من الغير، وألا يكون قد سبق تخصيص قطعة أرض سكنية له أو للأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) أياً كان نوعها بالمدن الجديدة أو المحافظات سواء كانت في حوزته أو تنازل عنها للغير أو بالشراكة مع آخرين أو آلت للمتقدم أو الأسرة بالتنازل من الغير، وألا يكون المتقدم أو الأسرة (الزوج / الزوجة / الأولاد القصر) قد استفاد بقرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو إحدى الجهات العامة التى تقدم دعماً للحصول على وحدة سكنية، أو مالكاً لمسكن أو آل إليه بالإرث الشرعي.

و يشترط أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة أو المقيمين بها أو المرتبط بها عملاً أو بإحدى المدن الجديدة التابعة لها أو المحافظات المجاورة على أن تكون الأولوية للعاملين أو المقيمين بالمحافظة ذاتها، ويلتزم من انتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي باستعمالها للسكن له ولأسرته على نحو منتظم ودائم لمدة 7 سنوات، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأى نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور 7 سنوات من تاريخ الاستلام أو الحصول على موافقة مجلس إدارة الصندوق ويعاقب كل من يخالف ذلك بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع الحكم برد الوحدة السكنية المنتفع بها والدعم الممنوح دفعة واحدة إلى الصندوق، وذلك وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنه 2018 وقرارات مجلس إدارة الصندوق فى هذا الشأن، كما يقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المقدمة منه عند الحجز وفى حالة المخالفة يكون مسئولاً جنائياً ومدنياً، ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لحفظ حقوقها مع تطبيق أحكام قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري رقم 93 لسنة 2018 وتعديلاته.



