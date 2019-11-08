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عاجل| "ولاد عم".. قتيل و3 مصابين في مشاجرة بالأسلحة النارية بالبدرشين

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:38 م
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أرشيفية
أرشيفية
إيمان عبد العاطي
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لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين في مشاجرة بالأسلحة النارية بقرية المرازيق، التابعة لمركز البدرشين، جنوب محافظة الجيزة، وتمكنت القوات من القبض على طرفي المشاجرة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للرائد أحمد عكاشة رئيس وحدة مباحث مركز شرطة البدرشين من إدارة شرطة النجدة بنشوب مشاجرة ووجود قتيل ومصابين، بقرية المرازيق بنطاق المركز.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد أيمن الشرقاوي مفتش مباحث جنوب الجيزة، وبالفحص والمعاينة تبين نشوب مشاجرة بين "زغلول. ع. ح" وشهرته مسعد، "محمود. ع. ح" مصابين بطلق ناري وتم تحويلهما إلى مستشفى القصر العيني، وبين "عمران. م. ح. ح" مصاب بطلق ناري بالبطن والفخذين، وتوفي متأثرا بإصابته، "ناصر. م. ف"، مصابًا بطلق ناري وتم تحويل إلى مستشفى القصر العينى ولا يمكن استجوابه، بسبب وجود خلافات سابقة بينهم.

وتمكنت القوات من القبض على طرفي المشاجرة، واقتيادهم إلى ديوان المركز، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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