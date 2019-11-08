نتيجة مباراة مصر وليبيريا الودية .. الملخص الكامل والأهداف! (فيديو)

بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت بينهم نساء أمس الخميس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار

تغلب منتخب مصر بقيادة المدرب حسام البدري على منافسه ليبيريا بهدف نظيف، في المباراة الودية التي جمعت بينهم نساء أمس الخميس، على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار استعدادات المنتخب الوطني لمباراتي كينيا وجزر القمر فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2021.

نتيجة مباراة مصر وليبيريا الودية

شهدت بداية المباراة حماسًا شديدا من الفريقين، حيث أهدر أحمد سيد "زيزو" لاعب الزمالك والمنضم حديثًا لصفوف المنتخب الوطني أمام ليبيريا في الدقيقة الاولي من عمر المباراة، قبل أن يهدر أحمد جمعة أيضًا فرصة أخرى مؤكدة بعدها بأقل من دقيقتين أمام مرمى الضيوف.

وأهدر حسين الشحات في الدقيقة 22 كرة مؤكدة داخل منطقة جزاء منتخب ليبيريا، ليسددها بقوة فى منتصف المرمى ليحولها الحارس إلى ضربة ركنية.

وسيطر منتخب مصر على مجريات اللقاء، وأجرى المدير الفني للمنتخب أول تغييراته، بنزول كريم طارق بدلًا من حسين الشحات الذى تعرض للإصابة إثر تدخل قوى من أحد لاعبي ليبيريا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.





وفي الشوط الثاني، أجرى حسام البدري ثاني التغييرات بنزول مروان حمدي بدلًا من أحمد جمعة، كما دفع المدير الفنى بحمدى فتحي على حساب طارق حامد فى الدقيقة 56 من عمر المباراة، وشارك باهر المحمدي ومحمد هاني على حساب محمود علاء وأحمد فتحي فى الدقيقة 59 لمنحهم الفرصة، وعبد الله جمعة بدلًا من محمود وحيد فى الدقيقة 65.

وتعرض أ حمد سيد زيزو لعرقلة داخل منطقة جزاء ليبيريا في الدقيقة 75، ليرفض الحكم أحمد الغندور احتساب ركلة جزاء، ونجح حمدي فتحي فى الدقيقة 86 فى إدراك هدف التقدم للفراعنة بعدما تسلم تمريرة من محمد هاني نجح فى تحويلها داخل مرمى ليبيريا.

وعقب الهدف مباشرة دفع حسام البدري بأيمن أشرف على حساب عمرو السولية، لينتهي اللقاء بفوز منتخب مصر على ليبيريا بهدف نظيف.