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نجم المنتخب مصر يرفض التوقيع للزمالك

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:14 م
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منتخب مصر
منتخب مصر
محمد الصو
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تلقى مسؤولو نادي الزمالك، صدمة من العيار الثقيل بشأن خطة الفريق في تدعيم صفوفه خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، قبل مواصلة مشواره ببطولة الدوري العام وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأبدى عماد نبيل دونجا لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز سبورت، رغبته في الإستمرار ضمن صفوف فريقه حتى نهاية الموسم الجاري، في ظل مشاركته مع الفريق بكأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية".

بيراميدز سبورت بقيادة الفرنسي سبيستيان ديسابر المدير الفني، نجح في الوصول إلى دور المجموعات للكونفدرالية، عقب الإطاحة بمنافسه يانج أفريكانز التنزاني، بمجموعي لقائي الذهاب والعودة لدور ال32 مكرر للبطولة.

ورفض دونجا، العرض المقدم من صفوف الزمالك لارتداء قميصه خلال الفترة المقبلة، خاصة أن اللاعب لا يرغب في المغامرة والرحيل للقلعة البيضاء وخشية الحلوس على دكة البدلاء وابتعاده عن صفوف المنتخب الوطني.

وكان الزمالك، تقدم بعرض رسمي للحصول على خدمات دونجا، بناء على تعليمات الصربي ميتشو المدير الفني، لتعويض غياب محمود عبدالعزيز والذي تعرض لقطع في الرباط الصليبي.

وخضع عبدالعزيز، لجراحة ناجحة في الرباط الصليبي بإحدى مستشفيات ألمانيا خلال الأيام الماضية، قبل أن يعود للقاهرة، حيث يغيب لما يقرب من 6 أشهر عن صفوف الفريق.

ويستعد الزمالك حاليا، لمواجهة إنبي يوم 25 نوفمبر الجاري على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

كما يستعد الفريق لمواجهة مازيمبي الكونغولي، يون 29 من نفس الشهر على ملعب الأخير ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.
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الكلمات المفتاحية

منتخب مصر دونجا بيراميدز الزمالك

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