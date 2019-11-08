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البنتاجون يكشف حقيقة سقوط طائرة أمريكية بدون طيار في إيران

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 04:05 م
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بوابة الفجر
مـحــمد حســــــــــين
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نفى البنتاجون، اليوم الجمعة، التقارير التي تفيد بأن قوات الدفاع الإيرانية أسقطت طائرة أمريكية بدون طيار في مقاطعة خوزستان، قائلًا، إنه تم عد جميع المعدات العسكرية الأمريكية في المنطقة.

وكتبت القيادة المركزية الأمريكية على "تويتر": "التقارير المزعومة عن سقوط طائرة أمريكية بدون طيار غير صحيحة".

وأشارت، إلى أنه: "إذا سقط نظام الطائرات بدون طيار في منطقة القيادة المركزية الأمريكية، فلن يكون ذلك أحد أصول وزارة الدفاع. لقد تم حساب جميع المعدات الأمريكية".

وقال الجيش الإيراني، في وقت سابق اليوم الجمعة، إن قوات الدفاع الجوي الإيرانية أسقطت طائرة بدون طيار أجنبية بالقرب من ميناء ماهشهر في مقاطعة خوزستان في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية.

ومع ذلك، كان من غير الواضح ما إذا كانت الطائرة بدون طيار عسكرية أم مدنية.

تأتي الأخبار وسط تصاعد جديد للتوترات ، حيث أبلغت طهران المنظمة البحرية الدولية، أن ثلاث ناقلات نفط إيرانية تعرضت للهجوم خلال الأشهر الستة الماضية.

وأكدت السلطات في إيران، أن قواتها أسقطت طائرة بدون طيار، اليوم الجمعة، وقالت إنها تابعة لبلد أجنبي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية إيرنا.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية عن غلام رضا شريعتي حاكم مقاطعة خوزستان الجنوبية في إيران قوله: "إن الطائرة بدون طيار كانت بالتأكيد تنتمي إلى بلد أجنبي. لقد تم استرداد حطامها ويجري التحقيق فيه".

وكانت قد ذكرت وكالة أنباء إقليم خوزستان، اليوم الجمعة، إسقاط طائرة مسيرة في ميناء ماهشر جنوب غرب إيران.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية، أن منظومة مرصاد متوسطة المدى أسقطت طائرة مسيرة في سماء ميناء ماهشهر على مياه الخليج جنوب غرب البلاد.

ومن جانبها، أفادت وكالة أنباء خورنا في إقليم خوزستان، بأن السكان في محيط ميناء الإمام سمعوا صوت إطلاق صواريخ فجر اليوم الجمعة.

وأكدت وكالة أنباء "إيلنا" شبه الرسمية، عن سماع أصوات انفجارات قوية في سماء مدينة بندر إمام على الساعة 2:10 بالتوقيت المحلي، مضيفة أنها حاولت تحري أسبابها من بعض المسؤولين لكنها لم تتلق أي رد.

هذه هي المرة الثانية التي تعلن فيها إيران عن سقوط طائرة أمريكية بدون طيار. في الوقت نفسه، تواصل واشنطن تعزيز قواتها في المنطقة.

كانت الولايات المتحدة قد أنشأت في السابق تحالفًا بحريًا لمنع الهجمات بالقرب من مضيق هرمز بعد عدة حوادث شملت سفن شحن في الخليج وخليج عمان.
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