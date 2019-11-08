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خاص| العين الإماراتي يعطل انتقال صفقة الموسم للأهلي

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:34 م
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كهربا
كهربا
محمد الصو
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مازالت أنباء تعاقد مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة الكابتن محمود الخطيب، مع الصفقة التي توصف بصفقة الموسم تطل بكل جديد خلال الساعات الماضية.

وعلم "الفجر الرياضي" من مصدر خاص أن محمود عبدالمنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ديسبورتيفو البرتغالي، تلقى عرضا شفويا من جانب العين الإماراتي للحصول على خدماته خلال الانتقالات الشتوية المقبلة.

وارتبط اسم كهربا بالنادي الأهلي، خلال الشهور الماضية وسط أنباء تؤكد بالحصول على توقيعه وصرف مقدم تعاقده من الإدارة الحمراء، من أجل إرتداء قميص الفريق بالعام الجديد.

وأضاف المصدر، أن هناك أحد المسئولين في نادي العين الإماراتي، تواصل بالفعل مع اللاعب خلال الساعات الماضية لجس نبضه من أجل اللعب في الإمارات بمنتصف الموسم الجاري.

واختتم المصدر، أن كهربا لم يبدي موافقة حتى الآن على العرض المقدم له من جانب الزعيم الإماراتي، مطالبا بالانتظار حتى يتم تحديد مصيره مع القلعة الحمراء بالفترة الحالية.

وكان حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول، ضم اللاعب لصفوفه استعدادا لمواجهتي كينيا يوم 14 نوفمبر الجاري وجزر القمر يوم 18 من نفس الشهر، بالجولتين الأولى والثانية بالتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الإفريقية الكاميرون 2021.

وغادر كهربا، صفوف الزمالك متجها إلى فريق ديسبورتيفو البرتغالي، مع بداية الموسم الحالي مؤكدا أن عقده منتهي مع القلعة البيضاء ولا قيمة للعقد الجديد.

وبرر كهربا، موقفه تجاه عقده مع الزمالك، أن العقد الجديد الذي كان وقعه الموسم الماضي لم يتم توثيقه في كشوفات الاتحاد المصري بالمدة القانونية وهي ثلاثة أشهر من تاريخ التجديد.

ومنح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اللاعب لطاقة دولية مؤقته للمشاركة مع فريقه البرتغالي لحين فض النزاع مع ناديه السابق، بعد رفض مجلس الزمالك، إرسال بطاقتة الدولية بسبب ارتباطه بتعاقد مع الفريق حسب مستنداتهم.

وكان السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، طالب مجلس الإدارة بإرجاء التعاقد مع اللاعب بشكل مؤقت، خاصة مع إمتلاكه عدد من اللاعبين المميزة في مركزة، بالإضافة إلى مشاكل اللاعب والتي لا يريد الصراع معه خلالها بعد حصوله على نصيحة من مواطنة كريستيان جروس المدير الفني السابق للزمالك، والحالي مع فريق أهلي جدة السعودي.
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