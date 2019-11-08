خاص..عضو مجلس الزمالك يكشف موقفهم من الاتحاد المصري للسلة



وأعلن الاتحاد المصري للسلة بالأمس عن جملة من العقوبات على أثر لقاء القمة الأخير في دور الـ16 لكأس مصر والذي انتهى لمصلحة الأهلي بنتيجة 90-82.



وشهدت المباراة أزمات بالجملة واشتباكات بين لاعبي الفريقين بعد نهاية المواجهة وعصبية شديدة.



وجاءت القرارات كالآتي:

تغريم سمير جودة مدرب الزمالك 10 آلاف جنيهًا وحسام عماد لاعب الزمالك مبلغ 5آلاف جنيهًا، تغريم كل من محمد الجارحي وأيمن شوكت ومحمود الزيات ويوسف المعداوي وحاتم حسن من الأهلي، وعمر هشام وأدهم عصام عبد الحميد وأحمد حاتم وكريم الدهشام ومحمد مصطفى وسامر عيسى وأحمد جمال وهيثم عبد الحميد من الزمالك مبلغ 2500 جنيهًا، توقيع غرامة مالية على الأهلي قدرها 20 ألف جنيهًا لإخلاله بالعدد المتفق عليه.



نقل مباراة واحدة للأهلي لفريق الممتاز رجال خارج ملعبه وإخطار الاتحاد بالملعب قبل موعد المباراة بـ3 أيام، إيقاف عصام عبد الحميد المدير الفني لنادي الزمالك 4 مباريات وتغريمه 50 ألف جنيهًا، إيقاف وائل بدر مدرب الزمالك مباراتين وتغريمه 15 ألف جنيهًا، إيقاف هيثم السحرتي لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 50 ألف جنيهًا، إيقاف مصطفى محمد لاعب الزمالك مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيهًا.



إيقاف إبراهيم الجمال لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 40 ألف جنيهًا، إيقاف أحمد إسماعيل لاعب الأهلي مباراتين وتغريمه 30 ألف جنيهًا، إيقاف إسلام سالم لاعب الزمالك مباراة وتغريمه 10 آلاف جنيهًا.



وقال عادل عبد الفتاح في تصريحات خاصة "هناك اجتماع لمجلس الإدارة خلال ساعات وإصدار بيان رسمي".

وتابع "المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك لوح بالأمس بالاستقالة وسيكون هناك بيان شامل من الإدارة".



وواصل "نرفض قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة، والزمالك غير مسئول عما حدث والأهلي ومراقب اللقاء يتحملان المسئولية".





تحدث أحمد عادل عبد الفتاح عضو مجلس إدارة نادي الزمالك على موقفهم بشأن قرارات الاتحاد المصري لكرة السلة بالأمس والعقوبات التي صدرت ضد النادي.