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بشميز أزرق نسرين طافش تخطف الأنظار بأحدث ظهور لها

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 03:20 م
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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تمنت الفنانة نسرين طافش أن يكون اليوم مباركا علي محبيها ، وذلك من خلال حسابها الشخصى على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"

حيث نشرت نسرين صورة جديدة لها،ظهرت فى الصورة وهى ترتدى شميز باللون الأزرق، وتركت شعرها منسدلا على كتفيها، ووضعت ميك أب هادئ يتناسب مع إطلالتها الرائعة، فزادها ذلك جمالاً، وحظيت الصورة على إعجابا كبيرا من قبل متابعيها، وعلقت نسرين على الصورة قائلة :"يوم طيب و مبارك للجميع".



رد نسرين طافش على شائعة زواجها من المخرج طارق العريان



ومن ناحية أخرى، كانت الشائعات قد لاحقت الفنانة نسرين طافش، حيث انتشرت مؤخرا شائعة عن زوجها بالمخرج طارق العريان، وعلقت نسرين على هذه الشائعة قائلة: " من أطلق هذه الشائعة شخص فاضي، ويكفي رد الفنانة أصالة، حيث أنها نفت تلك الشائعة".

وتابعت نسرين قائلة: "طبيعي أن يطلع علي كل الفنانين شائعات، وخصوصا علي أي فنان حقق نجاحا فهو مادة دسمة للصحافة".


آخر أعمال نسرين طافش الدرامية

ومن جهة أخرى، يشار أن الفنانة نسرين طافش شاركت مؤخرا فى مسلسل "مقامات العشق"، والمسلسل من تأليف الكاتب الدكتور محمد البطوش، وإخراج أحمد إبراهيم أحمد، وإنتاج تلفزيون أبو ظبي.
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الكلمات المفتاحية

نسرين طافش وطارق العريان نسرين طافش

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