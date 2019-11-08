تعرف على نشاط السيسي في أسبوع (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، تقريرا مصورا يرصد تفاصيل نشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأسبوع، حيث شهد الرئيس افتتاح عدد من المشروعات القومية، ومتابعة للأوضاع المحلية.





حيث استهل الرئيس السيسي، الأسبوع باجتماع مع رئيس الوزراء ووزير النقل، ورئيس مجلس إدار شركة "بر آر إل" الأمريكية، شدد خلاله على أهمية مشروعات السكك الحديدية.





كما اجتمع مع وزيري النقل والتخطيط، وجه الرئيس السيسي بتركيز الجهود لتطوير منظومة النقل بشكل كامل، كما وجه وزيري المالية والصحة بالشروع في الاطلاق التجريبي لنظام التأمين الصحي في جنوب سيناء والأقصر بدءا من مارس المقبل.





وعقد الرئيس السيسي اجتماعا مع رئيس الوزراء، ووزير الإسكان ووجه بمراعاة الجداول الزمنية لتنفيذ المشروعات، وأجرى الرئيس السيسي اتصالا هااتفيا مع نظيره الأمريكي، ووجه له الشكر على استضافة مفاوضات سد النهضة الأثيوبية.





كما رحب الرئيس خلال اتصال هتفي مع رئيس وزراء بريطانيا بقرار استئناف رحلات الطيران البريطانية إلى شرم الشيخ، وعقد الرئيس اجتماع مع رئيس المنطقة الاقتصادية ووجه ببدء تشغيل أنفاق بورسعيد، وافتتاحها خلال الشهر الجاري.



