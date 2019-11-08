وفاة طالب خلال الاحتجاجات في هونج كونج

أقام طلاب من هونج كونج وقفة احتجاجية على ضوء الشموع لأحد طلاب الجامعة الذي توفي، اليوم الجمعة، بعد سقوطه في موقف للسيارات خلال الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الاضطرابات.





سقط تشاو تسز-لوك، الذي درس في جامعة العلوم والتكنولوجيا (UST)، يوم الاثنين من الطابق الثالث إلى الطابق الثاني في ساحة انتظار السيارات عندما فرقت الشرطة المحتجين. وكان هذا وفاة أول طالب في أشهر من المسيرات.





توفي تشاو، 22 عامًا، يوم التخرج للعديد من الطلاب. من المرجح أن يثير موته غضب الشرطة التي تتعرض لضغوط بسبب اتهامات باستخدام القوة المفرطة في الوقت الذي تصارع فيه المدينة التي تحكمها الصين أسوأ أزمة سياسية منذ عقود، وفقًا لما أوردت وكالة "رويترز".





حطم طلاب جامعة العلوم والتكنولوجيا (UST)، فرع ستاربكس الحرم الجامعي، وهو جزء من امتياز يُعتبر مؤيدًا لبكين، ومن المتوقع ظهور تجمعات في جميع أنحاء المنطقة خلال عطلة نهاية الأسبوع.





وكتبوا على الحائط الزجاجي للمطعم: "ندين وحشية الشرطة".





واصطف مئات الطلاب، معظمهم ذو أقنعة وحملوا الشموع، في صمت في جامعة العلوم والتكنولوجيا UST لوضع الزهور البيضاء في تحية بعد أن تجمع الطلاب في جامعات عبر المستعمرة البريطانية السابقة.





ترك بعض الناس زهورًا في المكان الذي سقط فيه في موقف السيارات في تسيونج كوان أو، إلى الشرق من شبه جزيرة كولون.





وقال صديق وزميل طالب جامعة العلوم والتكنولوجيا بن الـ "25 عاما" لوكالة "رويترز": "كان شخص لطيف. كان رياضي. كان يحب لعب كرة الشبكة وكرة السلة. لقد لعبنا كرة الشبكة معًا لمدة عام. آمل أن يستريح في سلام. أنا حقا أفتقده".





كان الطلاب والشباب في طليعة مئات الآلاف الذين خرجوا إلى الشوارع منذ يونيو سعيًا وراء ديمقراطية أكبر، من بين مطالب أخرى، والتجمع ضد التدخل الصيني المتصوَّر في المركز المالي الآسيوي.





تطورت الاحتجاجات، التي أشعلها مشروع قانون تسليم المجرمين الذي يسمح الآن بإرسال الأشخاص إلى الصين القارية للمحاكمة، لتصبح دعوات أوسع للديمقراطية، مما يشكل أحد أكبر التحديات التي يواجهها الرئيس الصيني، شي جين بينج، منذ توليه المسؤولية في العام 2012.





نشرت صحيفتان مؤيدتان لبكين إعلانات على صفحات كاملة ، بتكليف من "مجموعة من أهالي هونج كونج"، داعين إلى تأجيل انتخابات المجالس المحلية الأدنى مستوىًا المقرر إجراؤها في 24 نوفمبر، وهي خطوة من شأنها أن تغضب من ينادون بالديمقراطية.





ألقى المتظاهرون قنابل البنزين وخربوا البنوك والمتاجر ومحطات المترو. وأطلقت الشرطة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه وفي بعض الحالات الذخيرة الحية.





في يونيو، سقط ماركو ليونج، 35 عامًا، بعد وفاته من سقالات البناء بعد رفع اللافتات عن مشروع قانون تسليم المجرمين. تم ربط العديد من الشباب الذين قتلوا في الأشهر الأخيرة بالاحتجاجات.