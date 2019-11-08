"البنك الأهلي" يوقع برتوكول تعاون مع هيئة الاستثمار لدعم المشروعات الصغيرة

وقع البنك الأهلي المصري بروتكول تعاون مع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، للمشاركة في إدارة وتنمية المناطق الحرة والاستثمارية ولاية الهيئة العامة للاستثمار، وقام بالتوقيع المستشار محمد عبد الوهاب، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصرى.





وقالت الدكتورة سحر نصر وزيرة الإستثمار والتعاون الدولي، إن البروتوكول يهدف إلى تعزيز التعاون بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبنك الأهلي المصري في مجال تنمية الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، خاصة مشروعات المناطق الحرة والاستثمارية، عن طريق تقديم الخدمات التمويلية وغير التمويلية والدعم الاستشاري، لتحسين أداءها المالي والفني بالسوق، كما سيوفر تطبيق البروتوكول المساعدة للشركات الصغيرة على الاندماج في كيانات أكبر، .









وقال هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى، أن البنك يضع أولوية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى اطار استراتيجيته ودمج القطاع غير الرسمى، موضحا أن المناطق الاستثمارية فى بنها وميت غمر والصف ستعطى فرصة للبنك للتواصل مع المستثمرين فى الصناعات الصغيرة، مشيرا إلى أن خبرات البنك ستساعد الشركات فى التواجد فى القطاع الرسمى للاقتصاد، وأوضح أن البنك يراعى الطبيعة الخاصة للمشروعات الصغيرة والمتووسطة، حيث يتم اتاحدة التمويل باجراءات سهلة ومبسطة تتناسب مع السمات الخاصة لها، وبما يضمن جودة الخدمة وسرعة اتخاذ القرار من خلال كافة فروع البنك ومراكز الائتمان المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مؤكدا أن محفظة القروض الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة بالبنك بلغت نحو 64 مليار جنيه لنحو 74 الف مشروع، ويضع البنك خطة طموحة لزيادتها إلى 100 مليار جنيه بنهاية العام المقبل.





وعقب التوقيع، اصطحبت الوزيرة، رئيس مجلس إدارة البنك الاهلى المصرى، فى جولة بمركز خدمات المستثمرين، والذى يضم ممثلين عن 66 جهة، يقومون بإصدار كافة التراخيص بشكل مُميكن، منهم 3 بنوك هى الاسكندرية وبنك مصر والتجاري الدولي.



