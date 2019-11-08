5 تطبيقات يجب حذفها فورًا من هاتفك الأندرويد.. على رأسها Facebook

تطبيق الفيسبوك

يجب التخلص من تطبيق الشبكة الاجتماعية فيسبوك - Facebook الأكثر شعبية في العالم، حيث إنه يستهلك الكثير من ذاكرة الوصول العشوائي، ويعمل باستمرار في الخلفية ويتطلب الكثير من الأذونات ويستهلك الكثير من حركة المرور على الإنترنت، فضلًا عن فضيحة Cambridge Analytica وكيف تتعامل الشركة مع بيانات مستخدميها، بعد أن أصبح معروفًا أن الشبكة الاجتماعية تستخدم معلومات حول المستخدمين للمنافسة غير العادلة.





تطبيقات الحماية من الفيروسات

معظم تطبيقات الفيروسات على هواتف الأندرويد غير مجدية، إن لم تكن خطيرة، حيث إن من بين 250 تطبيقًا كان 80 فقط منهم قادرين على اكتشاف 30٪ من البرامج الخبيثة، وقام 138 تطبيق آخر بعملهم بشكل أسوأ كثيرًا، وتم بعد ذلك إزالة 32 تطبيق للحماية من الفيروسات من متجر Google Play تمامًا.





من الأفضل تنزيل البرامج التي أثبتت جدواها من خلال متجر التطبيقات الرسمي، وعدم الخوض في إعدادات أمان النظام وعدم تعيين حقوق الجذر (الروت) على هاتفك الذكي.





تطبيقات الذاكرة والبطارية

إذا رأيت اعلانات لبعض التطبيقات التي تعدك بتمديد وقت تشغيل الهاتف الذكي أو زيادة أدائه، فلا تصدق ذلك.





لدى مطورو نظام Android وتعديلاته للهواتف الذكية من مختلف العلامات التجارية أكثر قدرة على التعامل مع هذه المهمة، وتعد تطبيقات Optimizers هي نفس البرامج التي تستهلك ذاكرة الجهاز وطاقته.





تطبيقات الكاميرا الغير رسمية

إذا لم يكن لديك فلاتر كافية على Instagram أو أردت فقط تجربة الصور، فلا تتعجل لتنزيل التطبيق الأول الذي تحصل عليه من Google Play، لقد ذكرنا مؤخرًا عن كيفية التحقق من البرنامج بحثًا عن الخصوصية، حيث أخذ Kaspersky Lab مثالًا لتطبيق احدى الكاميرات ذات 5 ملايين تثبيت على متجر Google Play، واتضح أن تطبيق الكاميرا الذي يبدو أنه غير ضار للعمل يتطلب منحها إمكانية الوصول إلى الموقع الجغرافي والنظام والمعلومات وتاريخ المكالمات الهاتفية، لماذا يحتاجونها؟





تطبيقات المصباح