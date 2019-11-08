عاجل.. حقيقة تشوه الآثار المصرية إثر حريق معرض "المدن الغارقة" في كاليفورنيا

نفت وزارة الأثار، ما تردد من أنباء بشأن تشوه الآثار المصرية، بمعرض "المدن الغارقة عالم مصر الساحر" في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، إثر نشوب حريق في محيطه.





الوزارة أوضحت خلال تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن جميع المعروضات والقطع الأثرية بالمعرض سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أي أضرار أو خسائر مادية على الإطلاق.





ولفتت إلى أن الحريق نشب في إحدى مناطق ولاية كاليفورنيا، والتى تبعد تمامًا عن المحيط الكائن به المبنى الذى تُعرض به الآثار المصرية.





ونوهت بحرصها على اتخاذ إجراءات الحماية ووسائل الحفاظ على الآثار وجميع المواقع الأثرية والتاريخية بمصر والمعارض الدولية.

الوزارة ذكرت أن المعرض يضم نحو 293 قطعة أثرية، والتى تم الكشف عنها بواسطة "بعثة المعهد الأوروبى للآثار تحت الماء فى مدينتى "هيراكلون" و"كانوبيس" بالميناء الشرقى لمدينة الإسكندرية، وميناء أبى قير، مُشيرةً إلى أن المعرض يضُم تماثيل ضخمة للآلهة "إيزيس" و"سيرابيس" وتماثيل "لأبى الهول"، بالإضافة إلى بعض الحُلي والأدوات المنزلية.