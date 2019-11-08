وفد البنك الدولي يتفقد مشروع الإسكان الاجتماعي قبل الموافقة على تمويل بـ ٥٠٠ مليون دولار

تفقد وفد من البنك الدولي مواقع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر فى جولة استمرت 4 ساعات، في إطار متابعة تقدم العمل ببرنامج الإسكان الاجتماعي، الذي ينفذه الصندوق، وفي ضوء التمويل الإضافي المطلوب للبرنامج، والبالغ ٥٠٠ مليون دولار، بحسب ما صرحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.









والوفد يضم مدير استراتيجيات وعمليات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المدير الإقليمي لمصر واليمن وجيبوتي، و أخصائي القطاع المالي، وأجري مقابلات مع عدد من السكان المستفيدين بالوحدات السكنية بالمشروع، وذلك برفقة عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، والمهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، وعدد من مسئولي الصندوق والجهاز.





وقالت عبدالحميد، إن مسئولي البنك الدولي، أكدوا خلال زيارتهم أن مشروع الإسكان الاجتماعي يعد أحد أهم إنجازات الدولة المصرية حالياً بهدف استيعاب الزيادة السكانية، وتوفير فرص للاستثمار والعمل، مُعربين عن أهمية التعاون بين مصر والبنك الدولي لدعم قطاع البنية الأساسية من خلال تنفيذ مشروعات ضخمة تساهم في تحسين حياة الملايين من أبناء الشعب المصري، وتساهم أيضاً في تحسين البيئة اللازمة لجذب الاستثمارات.





وقال عبد الله رشدي، نائب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، أن مسئولي البنك الدولي، أبدوا إعجاباً كبيراً بحجم المشروع، ونسب الإشغال، وجودة الحياة بالمدينة، من حيث تواجد الخدمات المطلوبة.





ومن جانب أخر قال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أنه تم اصطحاب وفد البنك الدولى فى زيارة ميدانية لمواقع المشروعات المُنفذة، ومواقع الخدمات المُختلفة، ومُقابلة عدد من الأسر المُستفيدة من برنامج الإسكان الاجتماعي، والذين أفادوا بتوافر جميع المرافق الأساسية من كهرباء وغاز وصرف، ومُختلف الخدمات الأساسية سواء المدارس، أوالوحدات الصحية، والأسواق التجارية، والخدمات الترفيهية من ملاعب ومساحات خضراء شاسعة مُحيطة بالوحدات السكنية، كما تم اصطحاب الوفد إلى مواقع المشروعات الجاري تنفيذها، والمقرر تسليمها خلال الشهر القادم.





واستعرض المهندس عمار مندور، رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، موقع المدينة المُتميز، حيث تُعد أكبر المدن الجديدة الواعدة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعي، وبلغ إجمالي عدد الوحدات السكنية بها ضمن المشروع 88788 وحدة سكنية، وجارٍ إسناد تنفيذ 33300 وحدة سكنية أخرى.



