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إيمي طلعت زكريا لـ أشرف زكي.. "يا بخت نقابتنا بيك"

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 12:22 م
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بوابة الفجر
رشا عادل
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نشرت الفنانة إيمي طلعت زكريا، صورة جديدة لنقيب المهن التمثيلية الدكتور "أشرف زكي"، على حسابها الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"؟

وعلقت نجلة الراحل طلعت زكريا" على الصورة قائلة: الراجل شغال دينامو بجد ربنا يجازيك خير على كل حاجة حلوة بتعملها مش بتلحق ترتاح كل يوم تفقد حد عزيز وعارفة أنك مقصرتش ولا بتقصر وكنت صاحب وعشرة عمر ودراسة ومعهد مع بابا مش علشان كده بس أنت فعلًا إنسان خلوق يادكتور ويابخت نقابتنا بيك مفيش كبير أو صغير أحتاجه وملقهوش وربنا يحفظك يارب كلمة فىحب أشرف زكي".

ولاقت الصورة تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور إيمي طلعت زكريا، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيها قائلًا:"يستاهل كل خير ربنا يباركله في بيته ويديه العمر والصحة" وأضاف آخر "فنان محترم ومكسب لمصر"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"راجل محترم جدًا ربنا يجازيه خير".

يذكر أن إيمي طلعت زكريا، نجلة الفنان الراحل طلعت زكريا، والتي شاركت في العديد من الأعمال السينمائية والدرامية، منها فيلم "الفيل في المنديل"، و"جوز ماما"، و"مكتوب على الجبين"، و"ترالم لم"، و"الزوجه الرابعة".
إيمي طلعت زكريا لـ أشرف زكي.. "يا بخت نقابتنا بيك"
إيمي طلعت زكريا لـ أشرف زكي.. "يا بخت نقابتنا بيك"
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