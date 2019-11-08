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بتصميم غريب.. سيارة Bloodhound LSR تتخطى سرعة 800 ك/س (فيديو)

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 11:00 ص
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من داخل سيارة Bloodhound LSR
من داخل سيارة Bloodhound LSR
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في مشهد مثير، تخطت سيارة Bloodhound LSR ذات التصميم الغريب سرعة سرعة 800 ك/س بمحرك نفاث

انطلق السائق آندي جرين ليخوض هذا التحدي الصعب حيث تصل السيارة إلى سرعة 741 كم/س في 34 ثانية فقط في موقع الاختبار في جنوب إفريقيا سابقًا، فيما قدم الفريق فيديو جديد تصل فيه السرعة إلى 804 كم/س.

وظهر التحدي  مشاكل في الألواح التي تتلف في خلفية السيارة والتي سيتم معالجتها من الفريق فيما بعد، ولكن يبدو أن السيارة ستسجل رقم قياسي عالمي جديد للسرعة في المستقبل القريب، يذكر أن الرقم الرقم القياسي الحالي للسرعة هو 1228 كم/س، حيث من المتوقع وصول بلود هاوند إلى سرعة 1608 كم/س.

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