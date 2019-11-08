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موعد مباراة ليفربول المقبلة

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
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ليفربول
ليفربول
أحمد عصام
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يستضيف فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب المصري محمد صلاح نظيره فريق مانشستر سيتي يوم الأحد المقبل في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الانفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2019/2020.


القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي :-

وأعلنت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية عن إذاعة جميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عبر قنواتها على قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع تلك المباراة بين مانشستر سيتي وفريق ليفربول عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.


التشكيل المتوقع لمانشستر سيتي وليفربول :-

وسيدخل فريق ليفربول بقيادة مدربه يورجن كلوب بالقوة الضاربة خلال المباراة، حيث ستكون التشكيلة المتوقعة كالتالي :-


اليسون - الكسندر ارنولد - فان دايك - جوميز - روبرتسون - هندرسون - فابينهو - فينالدوم - محمد صلاح - ساديو ماني - روبرتو فيرمينيو.


بينما تأتي التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي :-

ايدرسون - والكر - اوتاميندي - ستونز - ميندي - فيرناندينيو - كيفين دي بروين - برناردو سيلفا - رياض محرز - رحيم سترلينج - سيرجو اجويرو.


موعد مباراة ليفربول ضد مانشستر سيتي :-

وسوف تقام المباراة بين فريق ليفربول وفريق مانشستر سيتي على ملعب الانفيلد في الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة يوم الأحد القادم، بينما سوف تقام في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثامنة والنصف مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الخامسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب.


ويحتل فريق ليفربول صدارة ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 31 نقطة، بينما يحل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 25 نقطة وبفارق نقطتين فقط عن فريقي تشيلسي وليستر سيتي اصحاب المركزين الثالث والرابع.


وحقق الريدز انتصاره الأخيرة على فريق استون فيلا على ملعب الفيلا بارك بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد، بينما نجح فريق مانشستر سيتي في الفوز على فريق ساوثهامبتون بنفس النتيجة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من البريميرليج.

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