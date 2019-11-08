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نيمار يشعل حرب ريال مدريد وباريس النارية مبكراً

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:42 ص
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نيمار
نيمار
الفجر الرياضي
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تتجه أنظار عشاق الكرة العالمية صوب ملعب سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد، لمتابعة مباراته ضد باريس سان جيرمان يوم 26 نوفمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.


وأكدت تقارير إسبانية اليوم الجمعة، أن هناك خبر سار ينتظر عشاق الفريق الباريسي، قبل موقعة البرنابيو النارية ضد الريال.

  

وذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن نيمار يقترب من العودة للمشاركة في المباريات أكثر من أي وقت مضى، حيث سيكتمل تعافيه خلال فترة التوقف الدولي.

 

ولم يشارك نيمار في أي مباراة منذ تعرضه لإصابة رفقة منتخب البرازيل خلال التوقف الدولي الأخير.

 

وأشارت الصحيفة إلى أن سان جيرمان سيتسلح بثنائية نيمار وكيليان مبابي في الهجوم أمام ريال مدريد بدوري الأبطال.

 

وأكدت "ماركا" أن نيمار ومبابي لم يلعبا معًا في مباراة واحدة بدوري الأبطال منذ مارس من العام الحالي.

 

يذكر أن سان جيرمان أعلن بالأمس أن نيمار يؤدي تدريبات فردية ويسير على برنامج تأهيلي، وسينضم للمران الجماعي الأسبوع المقبل.

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الكلمات المفتاحية

نيمار ريال مدريد وباريس اليوم الجمعه

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