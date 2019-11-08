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اليوم أول أيام "الجمعة البيضاء ".. تعرف علي عروض البلاك فرايداي 2019

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:32 ص
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الجمعة البيضاء- البلاك فرايداي
الجمعة البيضاء- البلاك فرايداي
الفجر الاقتصادي
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الجمعة البيضاء.. عروض البلاك فرايداي ٢٠١٩

قررت مجموعة كبيرة من المنصات الإلكترونية والمحلات الكبري إطلاق تخفيضات الجمعة البيضاء (البلاك فرايداي 2019)، اليوم الجمعة 8 نوفمبر، بعد أن تم تكسير العرف العالمي على احتساب تلك الظاهرة التسويقية في أخر جمعة من شهر نوفمبر، إلا أنهم اعتمدوا على كسر الركود بجعل كل أيام الجمع في شهر نوفمبر جمعة بيضاء (بلاك فرايداي)،  وتستعرض بوابة الفجر فيما يلي بعض من هذة العروض التي ينتظرها الكثيرون بعد أن أجلوا قرار الشراء لحين قدوم أقوي العروض في البلاك فرايدي 2019.


عروض  الجمعة البيضاء "البلاك فرايداي 2019" على الأزياء

بدأت مجموعة من الماركات العالمية بتقديم مجموعة كبيرة من الخصومات خلال الجمعة البيضاء "البلاك فرايداي 2019" ومن ضمنهم محلات ملابس أندورا التى تستعد لتقديم خصومات تصل إلي 60 % ومحلات ماكس للملابس بخصومات تصل إلي 70% ، ومحلات ديفاكتو للملابس بخصومات تصل لـ 70 %، وأحذية أكتف بتخفيض الأسعار بنحو مئة جنيه، وأحذية فيلا بخصومات تصل إلي 400 جنيه.


عروض الجمعة البيضاء "البلاك فرايدي 2019" على الأجهزة الكهربائية

تقدم مجموعة كبيرة من المحلات الكبري والهايبر ماركت خصومات تصل إلي 90 % داخل عروض الجمعة البيضاء "البلاك فرايداي 2019"، على الأجهزة الكهربائية وومن ضمن العروض:

سخانات باريتو بسعر 975 جنيه بدلا من 1049 جنيهًا، دفاية 3 شمعة فريش بسعر 477 بدلاً من 539 جنيهًا،  غسالة أتوماتيك 5 كليو 800 لفة بسعر 3199 جنيهًا بدلاً من 4080 جنيهًا، مكوة بخاة كينوود بسعر 389 جنيهًا بدلاً من 449 جنيهًا، خلاط كينوود 500 وات بسعر 799 جنيهًا بدلاً 899 جنيهًا ، غلاية مياه بسعر 59 جنيه بدلاً من 59 جنيهًا، مكواه فرد الشهر مينتا بسعر 399 جنيهًا بدلاً من 659 جنيه، مضرب بيض كينوود بسعر 499 بدلاً من 559 جنيهًا، محضر طعام 25 وظيفة 650 وات فيليبس بسعر 1299 جنيهًا بدلاً من 1499 جنيهًا، ميركروييف 25 لتر بالجريل فريش بسعر 1799 جنيهًا بدلاً من 2115 جنيه، غسالة فوق اتوماتيك 8 كيلو وايت بوينت بسعر 3499 جنيه بدلاً من 3750 جنيه، كبة تقطيع اللحوم كينوود 500 وات بسعر 749 بدلاً من 799 جنيه.
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