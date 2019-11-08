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محافظ قنا: نجاح حملة التطعيم ضد البلهارسيا بنسبة 100.5% في المدارس

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:31 ص
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بوابة الفجر
بسام عبدالحميد
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قال اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ قنا، إن مديرية الصحة نجحت في تجريع عدد 467 الف و871 مواطن وطالب ضد البلهارسيا في البؤر ذات الانتشار العالي للمرض بمدن المحافظة بنسبة 100.5% من المستهدف وذلك ضمن الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا بحلول عام 2020/2021.

وأوضح "الهجان" أن الحملة نجحت في تخطي الأعداد المستهدفة قبل الموعد النهائي للحملة والذى كان مقررا له اليوم 7 نوفمبر حيث تم تجريع عدد 407217 مواطن و60654 تلميذ بزيادة 2272 مواطن عن إجمالي المستهدف لافتا إلى أنه تم صرف مليون و238 ألف و817 قرص دستوسيد كجرعات لعلاج المواطنين والتلاميذ المستهدفين.

من جانبه ذكر الدكتور رمضان الخطيب وكيل وزارة الصحة بقنا ان الحملة شملت جميع مدن المحافظة حيث تم تجريع ( 9292 مواطن بأبوتشت – 13427 بفرشوط – 96566 بنجع حمادي – 111214 بدشنا – 13460 بالوقف – 95001 بقنا – 14822 بقفط – 106668 بقوص – 7421 بنقاده ).

وأكد الهجان حرص محافظة قنا على دعم وتنفيذ الحملات القومية ومبادرات القيادة السياسية في مجال الصحة والتي تهدف إلى العناية بصحة المواطن والحد من انتشار الأمراض بين مختلف الفئات العمرية من المواطنين.
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الكلمات المفتاحية

مديريه الصحه محافظ قنا التطعيم أخبار مصر

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