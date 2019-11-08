الطريق إلى طوكيو.. مصر تسعى لعبور مالي في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة





يدخل المنتخب الأوليمبي لقاء الليلة وهو عازما على تحقيق فوز هام، في ضربة البداية بالبطولة الإفريقية التي تقام على ملعبه، ويسعى شوقي غريب المدير الفني للفراعنة، لاستغلال عاملي الأرض والجمهور الليلة وتحقيق ثلاث نقاط هامة تقربه خطوة من عبور دور المجموعات.





ويعول غريب في موقعة الليلة على عدد من عناصره المميزة في مقدمتهم رمضان صبحي ومصطفى محمد وعمار حمدي لتحقيق انتصار ثمين وغالي.





على الجانب الأخر يسعى منتخب مالي لتحقيق نتيجة إيجابية الليلة، خاصة أنه يعلم أن مواجهة صاحب الأرض ستكون من أصعب المباريات بالبطولة، وتضم قائمة منتخب مالي عدد من اللاعبين المميزين من بينهم أليو ديانج لاعب الأهلي.





وسيتم نقل مباراة مصر ومالي الليلة عبر قناة بي ان سبورت الرياضية اتش دي في نقل حي ومباشر، بينما ستقوم قناة تايم سبورت بنقل اللقاء عبر البث الأرضي.

يلتقي المنتخب الأوليمبي المصري، ضد نظيره المالي في السابعة مساء اليوم، على استاد القاهرة الدولي، في افتتاح أمم إفريقيا تحت 23 سنة، والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.