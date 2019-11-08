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"قلبي واجعني عليك أوي يا هيثم" هكذا نعى محمد إمام صديق عمره

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:17 ص
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بوابة الفجر
هبة أحمد
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أعرب الفنان محمد إمام، عن حزنه الشديد لرحيل صديقه الفنان هيثم أحمد زكي، وقام برثائه بكلمات مؤثرة ونابعة من القلب، وذلك من خلال حسابه الشخصي على موقع  تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".



ونشر"إمام" صورة جمعته بالفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وعلق على الصورة قائلًا: "قلبي واجعني عليك أوى يا هيثم، أزاي دفنتك و هاخد عزاك، لا حول ولا قوة إلا بالله، مع السلامة يا حبيبي، هشوفك تاني، فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ"


لمحات من حياة هيثم أحمد زكي، وتفاصيل وفاته

وفي سياق آخر، يشار أن هيثم رحل أمس، عن عالمنا، وذلك بعد تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية، وعرفت وفاته عن طريق قلق خطيبته عليه نظرا لعدم الرد على اتصالاتها، مما جعل القلق ينتابها، وقامت بالتوجه إلى مديرية أمن الجيزة، وحررت بلاغا، وسرعان ما توجهت قوة أمنية إلى منزله، وعندما حطموا الباب، وجدوه متوفي داخل الحمام، وتم توجيه الجثمان إلى مشرحة زينهم لمعرفة سبب الوفاة، ووجدوا أن السبب هو هبوط حاد فى الدورة الدموية، وتم تشيع جثمانه من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين، وهو نفس المسجد الذى خرجت منه جثمان والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد منذ ١٤ عاما، وبدء هيثم حياته الفنية عام٢٠٠٦ من خلال فيلم "حليم".


مشاركة محمد إمام في لص بغداد وأبطال الفيلم


ومن ناحية أخرى، يشار أن محمد يشارك حاليا فى فيلم "لص بغداد"، والفيلم من إخراج أحمد خالد موسي، وتأليف تامر إبراهيم، وإنتاج أحمد بدوي، بطولة كلا من محمد إمام،فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، أحمد العوضى،والفيلم من المقرر طرحه خلال الايام القادمة.

أحداث لص بغداد

يجسد محمد إمام شخصية رجل يدعى "يوسف الراوى"، يبحث عن كنز مفقود فى مغامرة كوميدية، ويتضمن الفيلم مشاهد أكشن عنيفة وخطيرة.

يذكر أن محمد شارك فى الماراثون الرمضاني الماضى بمسلسل" هوجان "وحقق من خلاله نجاحا جماهيريا كبيرا.
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